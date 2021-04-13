В США уволили городского управляющего на фоне убийства афроамериканца

Власти города Бруклин-Сентер (штат Миннесота) уволили городского управляющего Курта Богани из-за смерти 20-летнего афроамериканца Даунта Райта, которого при задержании застрелила полиция. Об этом сообщил мэр города Майк Эллиотт, передает CNN.

«Управляющий был сразу же освобожден от своих обязанностей, его место займет его заместитель», — написал мэр в Twitter.

Как уточняет CNN, ранее состоялась пресс-конференция с участием Богани как представителя городской администрации. Журналисты просили раскрыть личность стрелявшего, однако он отказался. Богани отметил, что не будет давать указания начальнику полиции называть имя этого офицера во время пресс-конференции, потому что это «неуместно». По сообщению CNN, некоторые участники встречи обвинили чиновника в сочувствии к полицейскому, а не его жертве.