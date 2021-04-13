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В США уволили городского управляющего на фоне убийства афроамериканца

Власти города Бруклин-Сентер (штат Миннесота) уволили городского управляющего Курта Богани из-за смерти 20-летнего афроамериканца Даунта Райта, которого при задержании застрелила полиция. Об этом сообщил мэр города Майк Эллиотт, передает CNN.

«Управляющий был сразу же освобожден от своих обязанностей, его место займет его заместитель», — написал мэр в Twitter.

В Миннесоте после гибели мужчины при задержании начались новые протесты
Политика
Фото:Stephen Maturen / Getty Images

Как уточняет CNN, ранее состоялась пресс-конференция с участием Богани как представителя городской администрации. Журналисты просили раскрыть личность стрелявшего, однако он отказался. Богани отметил, что не будет давать указания начальнику полиции называть имя этого офицера во время пресс-конференции, потому что это «неуместно». По сообщению CNN, некоторые участники встречи обвинили чиновника в сочувствии к полицейскому, а не его жертве.

В Миннесоте в больнице произошла стрельба
Общество
Фото:JanelKlein / Twitter

Полиция остановила машину афроамериканца Райта из-за нарушения ПДД. Во время досмотра полицейские установили, что был выдан ордер на его арест. При задержании мужчина попытался вырваться и вернуться в свою машину, один из офицеров выстрелил в него.

Местное полицейское управление заявило, что после этого подозреваемый проехал несколько кварталов на своей машине и врезался в другой автомобиль. Врачи и полиция пытались его спасти, но безуспешно. Вместе с мужчиной в машине была девушка, она попала в больницу.

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В Миннесоте начали расследовать действия полиции на фоне протестов
Общество
Фото:Wong Maye-E / АР

Местное бюро расследований сообщило, что, по данным судебно-медицинской экспертизы, Райт умер от огнестрельного ранения. Как выяснило бюро, в афроамериканца стреляла офицер Ким Поттер, чей стаж в полиции составляет 26 лет. Начальник полиции города Тим Гэннон заявил, что она выстрелила случайно, перепутав пистолет с электрошокером. До окончания расследования офицер отправлена в административный отпуск.

В Бруклин-Сентере после гибели Райта начались протесты и беспорядки. Митингующие столкнулись с полицией, которая использовала слезоточивый газ и резиновые пули. Star Tribune писал, что протестующие атаковали несколько ТЦ. В нескольких округах Миннесоты ввели комендантский час. Задействованы силы национальной гвардии.

США полиция Миннесота афроамериканец
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Общество
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Общество
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