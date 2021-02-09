В Миннесоте в больнице произошла стрельба

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В больнице Allina Health в городе Баффало (штат Миннесота, США) в результате стрельбы ранены несколько человек. Об этом сообщает AP со ссылкой на полицию.

О количестве пострадавших в полиции не сообщили. По данным ведомства, в результате прошествия был задержан один человек.

Местное издание Star Tribune пишет, что ранения получили пять человек. Одна из них — женщина с тремя огнестрельными ранениями. Также издание сообщает, что через 30 минут после стрельбы был слышен взрыв.

25 января в результате стрельбы в жилом доме в Индианаполисе (штат Индиана, США) погибли пять человек, в том числе беременная женщина. В полиции сообщали, что речь идет о предумышленном убийстве.