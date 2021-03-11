В США пообещали усилить поддержку Украины

США увеличат поддержку Украины, в том числе в сфере безопасности и экономики. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса.

«Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены усилить эту поддержку как в сфере безопасности и экономики, так и в том, что касается ее собственных усилий, направленных на укрепление демократии в стране», — пообещал он.

Блинкен отметил, что последний пункт особенно важен, поскольку Киев должен с одной стороны «противостоять агрессии извне», а с другой — «разбираться с собственными проблемами внутри страны», в том числе с коррупцией.

Госсекретарь добавил, что позиция Вашингтона в отношении Крыма неизменна. США не признают его присоединение к России, они также выступают против агрессии в Донбассе.