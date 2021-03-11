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В США пообещали усилить поддержку Украины

США увеличат поддержку Украины, в том числе в сфере безопасности и экономики. Об этом заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей Конгресса.

«Мы твердо поддерживаем Украину, мы намерены усилить эту поддержку как в сфере безопасности и экономики, так и в том, что касается ее собственных усилий, направленных на укрепление демократии в стране», — пообещал он.

Блинкен пообещал Украине активную экономическую и военную помощь
Политика
Энтони Блинкен

Блинкен отметил, что последний пункт особенно важен, поскольку Киев должен с одной стороны «противостоять агрессии извне», а с другой — «разбираться с собственными проблемами внутри страны», в том числе с коррупцией.

Госсекретарь добавил, что позиция Вашингтона в отношении Крыма неизменна. США не признают его присоединение к России, они также выступают против агрессии в Донбассе.

США планируют предоставить Украине $125 млн в качестве нового пакета военной помощи. Еще $150 млн Украина может получить в 2021 финансовом году, если завершит военную реформу. Пентагон сообщил, что всего с 2014 года США выделил Украине более $2 млрд.

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