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В Японии назвали безопасным сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан

Сброс в Тихий океан воды с АЭС «Фукусима-1», где в 2011 году произошла авария, не создаст рисков для безопасности людей. Об этом заявили в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии, передает The Japan Times.

По оценке ведомства, уровень радиации, который получает человек от таких отходов, в океане будет в тысячи раз меньше, чем от солнца. Ежегодный уровень радиации в районе выброса воды составит от 0,052 до 0,62 микрозиверта в океане и 1,3 микрозиверта в атмосфере. В то же время в обычных условиях человек получает 2100 микрозивертов в год, отметили в министерстве.

Вода, которую сбрасывают в океан, использовалась для охлаждения поврежденных ядерных реакторов. В настоящее время она хранится в резервуарах на территории станции, ее накопилось уже более 100 тонн. По оценке оператора АЭС Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., резервуары будут полностью заполнены к лету 2022 года.

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Издание отмечает, что, несмотря на утверждения правительственных чиновников, которые заявили о безопасности сброса, ситуацией обеспокоены представители оппозиции и власти Южной Кореи. Они опасаются возможного воздействия на окружающую среду.

Авария на атомной электростанции произошла в марте 2011 года в результате землетрясения магнитудой 9,0, которое вызвало цунами. Из-за утечки радиации были эвакуированы около 150 тыс. человек. Официально станцию закрыли в 2013 году. В сентябре 2018 года умер первый пострадавший от последствий радиации на «Фукусиме-1». 50-летний японец, работавший на станции после аварии, получил дозу радиационного облучения, из-за которой у него развился рак легких.

Теги: «Фукусима-1», радиация, Япония
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