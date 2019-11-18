В Японии назвали безопасным сброс воды с АЭС «Фукусима-1» в океан

Сброс в Тихий океан воды с АЭС «Фукусима-1», где в 2011 году произошла авария, не создаст рисков для безопасности людей. Об этом заявили в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии, передает The Japan Times.

По оценке ведомства, уровень радиации, который получает человек от таких отходов, в океане будет в тысячи раз меньше, чем от солнца. Ежегодный уровень радиации в районе выброса воды составит от 0,052 до 0,62 микрозиверта в океане и 1,3 микрозиверта в атмосфере. В то же время в обычных условиях человек получает 2100 микрозивертов в год, отметили в министерстве.

Вода, которую сбрасывают в океан, использовалась для охлаждения поврежденных ядерных реакторов. В настоящее время она хранится в резервуарах на территории станции, ее накопилось уже более 100 тонн. По оценке оператора АЭС Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., резервуары будут полностью заполнены к лету 2022 года.

Издание отмечает, что, несмотря на утверждения правительственных чиновников, которые заявили о безопасности сброса, ситуацией обеспокоены представители оппозиции и власти Южной Кореи. Они опасаются возможного воздействия на окружающую среду.