Лавров заявил о возвращении США к неоколониальному мышлению

США пытаются сохранить главенствующую роль в мире и давят на страны, которые проводят свою независимую политику. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает иранское агентство IRNA.

«Фактически, мы имеем дело с возвращением неоколониального внешнеполитического мышления. В частности, одной из его особенностей является разделение мира на «избранные» и другие страны», — пояснил он.

США считают, отметил Лавров, что «другие» страны должны выполнять резолюции, принятые Вашингтоном. По мнению министра, подобное неприемлемо для большинства государств мира, в том числе для России. Глава российского МИД добавил, что Запад оказывает беспрецедентно давление на правительства, проводящие независимую внутреннюю и внешнюю политику.

«Основная проблема заключается в том, что Вашингтон не может отказаться от своей порочной политики сохранения мирового господства», — резюмировал глава МИД.