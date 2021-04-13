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Лавров заявил о возвращении США к неоколониальному мышлению

США пытаются сохранить главенствующую роль в мире и давят на страны, которые проводят свою независимую политику. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает иранское агентство IRNA.

«Фактически, мы имеем дело с возвращением неоколониального внешнеполитического мышления. В частности, одной из его особенностей является разделение мира на «избранные» и другие страны», — пояснил он.

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Политика
Сергей Лавров

США считают, отметил Лавров, что «другие» страны должны выполнять резолюции, принятые Вашингтоном. По мнению министра, подобное неприемлемо для большинства государств мира, в том числе для России. Глава российского МИД добавил, что Запад оказывает беспрецедентно давление на правительства, проводящие независимую внутреннюю и внешнюю политику.

«Основная проблема заключается в том, что Вашингтон не может отказаться от своей порочной политики сохранения мирового господства», — резюмировал глава МИД.

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Фото:Krisztian Bocsi / Bloomberg

Министр указал, что сегодня такая политика неконструктивна.

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Ранее Лавров заявил, что политика США по отношению к Москве является «тупиковой, может быть, даже тупой». По его мнению, она «не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда вводились санкции».

Сергей Лавров США
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