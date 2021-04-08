Лавров ответил на сообщения о возможной высылке дипломатов из США

Сергей Лавров (Фото: Alexandra Beier / Getty Images)

Москва ответит на любые недружественные шаги со стороны США. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, комментируя публикацию Bloomberg

о возможной высылке российских дипломатов из США.

«Отвечать мы будем на любые недружественные шаги, это само собой разумеется. Пока я не видел конкретных каких-то решений, ничего не объявлялось», — сказал Лавров.

Министр добавил, что читал сообщения о том, что администрация завершила обзор враждебных действий России. «Как-то у них это очень быстро получилось, потому что обычно нас обвиняют в таком количестве прегрешений, что за пару недель и даже за пару месяцев не управишься, но решили. Будут наказывать нас, наверное, и в других формах, я слышал», — отметил министр.

По словам Лаврова, линия Вашингтона по отношению к Москве является «тупиковой, может быть, даже тупой». Министр считает, что она «не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда вводились санкции».