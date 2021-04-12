«Аэрофлот» предложит условия обмена и возврата билетов на рейсы в Турцию

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Авиакомпания «Аэрофлот» предложит пассажирам «вынужденные условия», на которых те смогут обменять или сдать билеты в связи с закрытием авиасообщения с Турцией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Там указали, что предложат переоформить билеты на новые даты без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление для рейсов из Москвы в Стамбул и Анталию, а также из Петербурга в Анталию. Это распространяется на рейсы, «перевозка по которым уже началась», а обратный билет оформлен на даты между 15 апреля и 1 июня. Переоформить эти билеты предложат на 13 или 14 апреля.

Кроме того, можно будет без получения штрафа вернуть билеты на рейсы из Москвы в Стамбул, Анталию, Бодрум и Даламан, а также из Санкт-Петербурга в Анталию, купленные на даты между 15 апреля и 1 июня.

В «Аэрофлоте» также пояснили, что 13 и 14 апреля авиакомпания выполнит по пять рейсов в день из Москвы в Стамбул и обратно, а также по два — в Анталию и обратно. При необходимости компания увеличит предложение билетов для возвращающихся пассажиров, заменив тип воздушного судна на широкофюзеляжный.