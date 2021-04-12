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Пандемия коронавируса ,  
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«Аэрофлот» предложит условия обмена и возврата билетов на рейсы в Турцию

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС
Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Авиакомпания «Аэрофлот» предложит пассажирам «вынужденные условия», на которых те смогут обменять или сдать билеты в связи с закрытием авиасообщения с Турцией. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Там указали, что предложат переоформить билеты на новые даты без взимания разницы в тарифах и платы за переоформление для рейсов из Москвы в Стамбул и Анталию, а также из Петербурга в Анталию. Это распространяется на рейсы, «перевозка по которым уже началась», а обратный билет оформлен на даты между 15 апреля и 1 июня. Переоформить эти билеты предложат на 13 или 14 апреля.

Кроме того, можно будет без получения штрафа вернуть билеты на рейсы из Москвы в Стамбул, Анталию, Бодрум и Даламан, а также из Санкт-Петербурга в Анталию, купленные на даты между 15 апреля и 1 июня.

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Фото:Burak Kara / Getty Images

В «Аэрофлоте» также пояснили, что 13 и 14 апреля авиакомпания выполнит по пять рейсов в день из Москвы в Стамбул и обратно, а также по два — в Анталию и обратно. При необходимости компания увеличит предложение билетов для возвращающихся пассажиров, заменив тип воздушного судна на широкофюзеляжный.

Те же самые меры будут предприняты для рейса из Санкт-Петербурга в Анталию 14 апреля.

О возможности вернуть билеты на 13 и 14 апреля без штрафа сообщила также компания S7 Airlines. «В настоящее время мы ждем официальной информации о порядке возвращения путешественников, находящихся в Турции. После этого будут определены правила возвратов билетов с датой вылета с 15 апреля и графики вывозных рейсов», — указали в компании.

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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова объявила о приостановке авиасообщения с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Будут осуществляться только два рейса в неделю по маршруту Стамбул — Москва и обратно, а также вывозные рейсы. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу туров.

В Ростуризме отметили, что уже отдыхающие смогут планово вернуться домой, а тем, кто купил путевки на период до 1 июня, рекомендовали перенести поездку на более позднее время или сменить направление путешествия.

Решение о закрытии полетов в Турцию было принято примерно через полторы недели после того, как в стране ужесточили коронавирусные ограничения: ввели комендантский час, оставили работать кафе и рестораны только на вынос.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган пояснил, что меры приняты из-за роста числа зараженных COVID-10: 58 городов, а это примерно 80% населения страны, перешли в так называемую красную категорию. Речь идет о зоне наибольшего риска заражения коронавирусом.

По данным турецкого Минздрава, в стране за последние сутки выявлено 50 678 новых случаев заболевания COVID-19. За последние 24 часа выздоровели 30 194 человека, 237 — умерли. Общее число зараженных коронавирусом за весь период пандемии составило 3,8 млн человек. За это время зафиксировано 33 939 летальных исходов и 3,3 млн случаев выздоровления.

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Источник: JHU
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