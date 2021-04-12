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Политика ,  
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Захарова ответила на слова Зеленского о полете Гагарина в космос

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о роли Украины в полете Юрия Гагарина в космос. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

«Сколько лет уже ничего не мешает украинским конструкторам с фундаментальными расчетами и верой покорять космические просторы. И мы рады, что все получается, даже если и в мечтах», — написала она.

Захарова указала на то, что полет Гагарина был достижением всех 15 советских республик. Представитель МИДа отметила, что теперь «достижением» Киева является русофобия и «реинкарнация националистической идеологии с нацисткой символикой».

Опубликована инструкция о полете в космосе для Юрия Гагарина
Технологии и медиа
Юрий Гагарин

Ранее Зеленский опубликовал в Facebook пост, в котором указал, что «без Украины он (полет в космос. — РБК) был бы невозможным», поскольку украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы.

Украинский лидер заявил также о необходимости развивать национальную космическую программу.

«На повестке дня — оптимизация отрасли, развитие государственно-частного партнерства, международная кооперация. В последующем — достижение Украиной ассоциированного членства в Европейском космическом агентстве», — написал Зеленский.

Ранее, в 2017 году, об Украине как о космической державе заявлял тогдашний президент страны Петр Порошенко. Экс-глава государства переломным моментом называл отправку украинского космонавта Леонида Каденюка на борту американского космического корабля «Колумбия» в декабре 1997 года.

В мае прошлого года глава украинского Государственного космического агентства Украины Владимир Усов заявил о возможности Украины «выбить» российские компании из американских космических проектов за счет производства ракетных двигателей первой ступени на территории страны. Усов назвал Украину членом «своеобразного элитного клуба», участники которого могут позволить себе полный цикл производства ракетной техники.

Мария Захарова Владимир Зеленский космос Юрий Гагарин
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