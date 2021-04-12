Захарова ответила на слова Зеленского о полете Гагарина в космос

Мария Захарова (Фото: Максим Шеметов / Reuters)

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала слова украинского президента Владимира Зеленского о роли Украины в полете Юрия Гагарина в космос. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

«Сколько лет уже ничего не мешает украинским конструкторам с фундаментальными расчетами и верой покорять космические просторы. И мы рады, что все получается, даже если и в мечтах», — написала она.

Захарова указала на то, что полет Гагарина был достижением всех 15 советских республик. Представитель МИДа отметила, что теперь «достижением» Киева является русофобия и «реинкарнация националистической идеологии с нацисткой символикой».

Ранее Зеленский опубликовал в Facebook пост, в котором указал, что «без Украины он (полет в космос. — РБК) был бы невозможным», поскольку украинские конструкторы играли ключевую роль в реализации советской космической программы.