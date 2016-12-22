Порошенко назвал Украину космической державой

Президент Петр Порошенко поздравил с 20-летием первого полета в космос гражданина независимой Украины и назвал ее «космической державой». Об этом он написал в своем Facebook.

Порошенко сообщил, что 20 лет назад «произошло историческое событие для независимой Украины»: в космос на борту американского космического корабля «Колумбия» отправился Леонид Каденюк. «С тех пор Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы», — подчеркнул украинский президент.

Он добавил, что украинские ракеты-носители выводят на орбиту Земли «космические аппараты и спутники из разных стран по всему миру». Порошенко отметил, что Украина «является активным участником международных космических программ».

В видео, приложенном к посту, говорится, что Украина входит в «топ-10 космических держав мир», запустила за 20 лет «130 ракет-носителей», а в космос отправила «28 аппаратов украинской разработки».

Государственное космическое агентство (ГКА) Украины создано в 1992 году. В ее основе предприятия космической отрасли бывшего СССР, в частности «Южмаш» (Днепр). В 2014 году ГКА приостановило сотрудничество с Россией по программе «Морской старт», в которой использовались ракеты «Зенит» производства «Южмаша». В 2015 году агентство заявило о приостановке технического сотрудничества с «Роскосмосом».