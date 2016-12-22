Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,48 59,11 EUR Нал. 70,14 69,58 USD Бирж. 59,08 -0,60 EUR Бирж. 69,65 -0,59 USD ЦБ. 59,63 -0,36 EUR ЦБ. 70,36 -0,34 EUR/USD 1,18 +0,00 BTC/USD Бирж. 7752,80 -23,04 ММВБ 2131,91 -0,03% РТС 1132,45 +0,53% Brent 62,72 +2,20% DJIA 23358,24 -0,43% Nasdaq 6782,79 -0,15% FTSE 7380,68 -0,08%
Порошенко назвал Украину космической державой
Лента новостей
Тест: умеете ли вы делать портретные фото 16:20, РБК и Huawei «Локомотив» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России 16:16, Спорт Правительственная армия повторно захватила «последний оплот ИГ в Сирии» 15:46, Политика Порошенко назвал Украину космической державой 15:42, Политика Фильм «Крым» получил награду за «популяризацию» и «сохранение» истории 15:23, Общество СК задержал двух человек из-за ДТП с пятнадцатью погибшими в Марий Эл 14:57, Общество Мугабе сняли с поста лидера правящей партии Зимбабве 14:55, Политика В столкновениях у Горсада в Одессе пострадали более 20 полицейских 14:29, Общество В Росгвардии отказались комментировать потерю пистолета в «Москва-Сити» 14:06, Общество Движение на Ярославском направлении МЖД восстановлено после сбоя 13:19, Общество В Росгвардии ответили на обвинения в охране «вора в законе» 13:19, Общество Посетители ночного клуба в Кемеровской области открыли стрельбу по охране 12:55, Общество СПЧ подготовил заключение о возврате закона о СМИ-иноагентах в Госдуму 12:43, Политика Участник лотереи «Гослото» из Сургута выиграл более 32 млн руб. 12:36, Общество «Интернет вещей»: считаем, в чем его выгода 12:27, SAP и РБК Шаманов предупредил о «взрыве» ситуации на Украине из-за оружия из США 12:25, Политика Опубликовано видео полета «летающего радара» А-100 12:14, Технологии и медиа The Observer узнал о списке знавших о домогательствах Вайнштейна людей 11:53, Общество Боксер Тете провел самый быстрый титульный бой в истории 11:47, Спорт Как раскрутить свое дело, не выдумывая креативные способы продвижения 11:15, РБК и Промсвязьбанк Александру Овечкину разбили лицо в матче чемпионата НХЛ 11:07, Спорт СМИ узнали об убийстве полицейским трех человек в пригороде Парижа 10:56, Общество Times узнала о разработке в ЕС сценария «хаотического» Brexit 10:52, Политика В Париже умер модельер Аззедин Алайя 10:08, Общество Климкин рассказал о передаче «опыта борьбы с россиянами» США 09:41, Политика На Ярославском направлении МЖД произошел сбой в движении электричек 09:16, Общество На Окинаве человек погиб после аварии с военным грузовиком США 08:01, Общество Певца Дэвида Кэссиди госпитализировали в критическом состоянии 06:46, Общество
Порошенко назвал Украину космической державой
Политика, 15:42
0
Порошенко назвал Украину космической державой

Президент Петр Порошенко поздравил с 20-летием первого полета в космос гражданина независимой Украины и назвал ее «космической державой». Об этом он написал в своем Facebook.

Порошенко сообщил, что 20 лет назад «произошло историческое событие для независимой Украины»: в космос на борту американского космического корабля «Колумбия» отправился Леонид Каденюк. «С тех пор Украина успешно подтверждает свои позиции космической державы», — подчеркнул украинский президент.

Он добавил, что украинские ракеты-носители выводят на орбиту Земли «космические аппараты и спутники из разных стран по всему миру». Порошенко отметил, что Украина «является активным участником международных космических программ».

В видео, приложенном к посту, говорится, что Украина входит в «топ-10 космических держав мир», запустила за 20 лет «130 ракет-носителей», а в космос отправила «28 аппаратов украинской разработки».

Государственное космическое агентство (ГКА) Украины создано в 1992 году. В ее основе предприятия космической отрасли бывшего СССР, в частности «Южмаш» (Днепр). В 2014 году ГКА приостановило сотрудничество с Россией по программе «Морской старт», в которой использовались ракеты «Зенит» производства «Южмаша». В 2015 году агентство заявило о приостановке технического сотрудничества с «Роскосмосом».

Теги: Украина , космос , Петр Порошенко
Главное
Правительственная армия повторно захватила «последний оплот ИГ в Сирии» Политика
Материалы по теме
СМИ узнали об участии жены Порошенко в краже денег для детей-инвалидов Общество
В сообщении на сайте президента Польши Порошенко назвали Виктором Политика
Саакашвили пообещал украинцам отпраздновать Новый год без Порошенко Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку