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Технологии и медиа ,  
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Опубликована инструкция о полете в космосе для Юрия Гагарина

Юрий Гагарин
Юрий Гагарин (Фото: РГАНТД)

Полетная инструкция первого космонавта Юрия Гагарина была опубликована в День космонавтики. Документы предоставил Российский государственный архив научно-технической документации.

Инструкция космонавту по эксплуатации и управлению космическим кораблем «Восток-3А» представляет собой набор необходимых действий, начиная с предстартовой подготовки и вплоть до возвращения на Землю.

Фото:РГАНТД Фото:РГАНТД Фото:РГАНТД Фото:РГАНТД Фото:РГАНТД Фото:РГАНТД Фото:РГАНТД Фото:РГАНТД Фото:РГАНТД Фото:РГАНТД Фото:РГАНТД Фото:РГАНТД Фото:РГАНТД
Фото: РГАНТД

В частности, перед полетом космонавту предписано пройти медицинское обследование, проверить работу защитного скафандра, провести осмотр кабины космического корабля и проверить оборудование в ней. Каждый из пунктов включает в себя многочисленные технические рекомендации, связанные с безопасностью будущего полета.

После закрытия люка космонавту необходимо в течение 45 минут сообщать показания приборов и быть готовым к экстренному катапультированию. За 15 минут до взлета необходимо закрыть иллюминатор шлема, одеть гермоперчатки и доложить о самочувствии перед стартом.

После начала работы двигателей космонавт должен сохранять положение для немедленного катапультирования и только на 120 секунде полета может приступить к отделению первой ступени корабля. По истечении 300 секунд предписано доложить об отделении второй ступени и доложить о самочувствии.

Очередную проверку оборудования и давления в баллонах с воздухом необходимо было произвести после выхода корабля на орбиту Земли. При этом космонавту предписывалось вести постоянное визуальное наблюдение за планетой, контролировать курс и направление движение «Востока».

К приземлению необходимо быть готовым за 4 минуты до события. После катапультирования нужно убедиться в рабочем состоянии парашюта и расправить подвесную систему. При приземлении рекомендовано немедленно установить связь с помощью рации РА-12 и подключить специальные антенны.

При экстренных случаях на космическом корабле необходимо в срочном порядке одеться в костюм, включить тумблер аварийной подачи кислорода и принять меры к немедленному спуску с орбиты.

Как полет сделал Гагарина суперзвездой и отразился на его будущем. Видео
Технологии и медиа

День космонавтики отмечается 12 апреля. В этот день в 1961 году Гагарин стал первым человеком в мире, совершившим полет в космос.

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин ранее поздравил всех с 60-летием полета Юрия Гагарина в космос. Рогозин пожелал здоровья ветеранам космонавтики и новых побед работникам космической отрасли.

Всех землян с Днем космонавтики и юбилеем полета Гагарина поздравил сегодня и экипаж Международной космической станции. Космонавты отметили, что с полета Гагарина началась новая история, и назвали это событие примером героизма для последующих поколений космонавтов.

Юрий Гагарин космос инструкция
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