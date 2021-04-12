Опубликована инструкция о полете в космосе для Юрия Гагарина

Юрий Гагарин (Фото: РГАНТД)

Полетная инструкция первого космонавта Юрия Гагарина была опубликована в День космонавтики. Документы предоставил Российский государственный архив научно-технической документации.

Инструкция космонавту по эксплуатации и управлению космическим кораблем «Восток-3А» представляет собой набор необходимых действий, начиная с предстартовой подготовки и вплоть до возвращения на Землю.

В частности, перед полетом космонавту предписано пройти медицинское обследование, проверить работу защитного скафандра, провести осмотр кабины космического корабля и проверить оборудование в ней. Каждый из пунктов включает в себя многочисленные технические рекомендации, связанные с безопасностью будущего полета.

После закрытия люка космонавту необходимо в течение 45 минут сообщать показания приборов и быть готовым к экстренному катапультированию. За 15 минут до взлета необходимо закрыть иллюминатор шлема, одеть гермоперчатки и доложить о самочувствии перед стартом.