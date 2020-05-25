На Украине сочли возможным «выбить» Россию из проектов США по космосу
Украина могла бы «выбить» российские компании из американских космических проектов, если страна начнет производить ракетные двигатели первой ступени. Об этом в интервью «Левому берегу» заявил глава Государственного космического агентства Владимир Усов.
По его словам, в мире есть 10–12 стран, которые могут производить свою ракетную технику (космические аппараты, ракетоносители), а государств, у которых налажен полный цикл производства, — всего пять. «Это такой своеобразный элитный клуб, где Украина сохраняет свою субъектность», — сказал Усов.
При этом он отметил, что не только Украина, но и США зависят от России в области ракетостроения. Он уточнил, что речь идет о двигателях первой ступени, которые Украина не производит. «Но мы можем их производить, так как в советские времена подобные двигатели были созданы силами наших конструкторских бюро. Если мы это сделаем, у нас появится не номинальный, а реальный полный производственный цикл и мы перестанем зависеть от РФ», — сказал Усов, добавив, что такую политику импортозамещения давно нужно реализовать. По оценке Усова, на это потребуется $30–40 млн.
Глава украинского космического агентства сообщил, что в США российские двигатели используются на одноразовом ракетоносителе Atlas ULA, а также на ракете среднего класса Antares. Усов отметил, что из-за санкций против России контракты на эти двигатели становятся проблемными и США ищут альтернативу. По его словам, «единственно возможной альтернативой в краткосрочной перспективе может быть Украина».