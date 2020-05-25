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На Украине сочли возможным «выбить» Россию из проектов США по космосу

Киев и Вашингтон зависят от ракетных двигателей из России, США ищут альтернативу. Если Украина начнет производить их, российские компании удастся «выбить», например, из проекта Antares, считает глава космического агентства Украины
Ракетный двигатель
Ракетный двигатель (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Украина могла бы «выбить» российские компании из американских космических проектов, если страна начнет производить ракетные двигатели первой ступени. Об этом в интервью «Левому берегу» заявил глава Государственного космического агентства Владимир Усов.

По его словам, в мире есть 10–12 стран, которые могут производить свою ракетную технику (космические аппараты, ракетоносители), а государств, у которых налажен полный цикл производства, — всего пять. «Это такой своеобразный элитный клуб, где Украина сохраняет свою субъектность», — сказал Усов.

При этом он отметил, что не только Украина, но и США зависят от России в области ракетостроения. Он уточнил, что речь идет о двигателях первой ступени, которые Украина не производит. «Но мы можем их производить, так как в советские времена подобные двигатели были созданы силами наших конструкторских бюро. Если мы это сделаем, у нас появится не номинальный, а реальный полный производственный цикл и мы перестанем зависеть от РФ», — сказал Усов, добавив, что такую политику импортозамещения давно нужно реализовать. По оценке Усова, на это потребуется $30–40 млн.

В США объяснили закупку космических двигателей у России
Политика
<p>Модель двигателя РД-180</p>

Глава украинского космического агентства сообщил, что в США российские двигатели используются на одноразовом ракетоносителе Atlas ULA, а также на ракете среднего класса Antares. Усов отметил, что из-за санкций против России контракты на эти двигатели становятся проблемными и США ищут альтернативу. По его словам, «единственно возможной альтернативой в краткосрочной перспективе может быть Украина».

«Если украинским руководством будет принято соответствующее политическое решение, мы смогли бы выбить российские компании из проекта Antares как минимум», — добавил Усов. Он указал, что Украина уже обратилась с альтернативным предложением, которое на 30% дешевле российского.

Российские двигатели РД-180 в течение многих лет используются в США для запусков ракет семейства Atlas. Глава компании United Launch Alliance (подрядчик NASA) Тори Бруно объяснял, что правительство США решило купить их в конце холодной войны, чтобы российских ракетчиков не переманили Северная Корея и Иран. Американские власти указывали, что после 2022 года США должны отказаться от закупок российских двигателей.
 

Автор: Гаяна Демурина
Теги: ракетные двигатели, космические аппараты, Украина, США
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