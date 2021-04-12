В МЧС опровергли сообщения о втором погибшем пожарном в Петербурге

Фото: МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Информация о том, что скончался еще один пожарный, тушивший возгорание в здании «Невской мануфактуры» в Санкт-Петербурге, не соответствует действительности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Данная информация не соответствует действительности, оба сотрудника находятся в больнице» — сказано в сообщении.

В комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга уточнили РБК, что один пострадавший доставлен в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе, другой — во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова МЧС России. «Пострадавший в НИИ скорой помощи в реанимации. Вторая клиника — федеральное учреждение», — сказали в комитете.

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Пожар в здании «Невской мануфактуры» произошел днем 12 апреля. Ему был присвоен наивысший ранг опасности — пятый. Сначала пожар распространился на 4 тыс. кв. м, позднее огонь охватил 10 тыс. кв. м. На место ЧП направили 300 человек и 69 единиц техники.