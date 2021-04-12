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Пандемия коронавируса ,  
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В кабмине одобрили внесение вакцинации от COVID в календарь прививок

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, которым предлагается внести вакцинацию от коронавируса в перечень профилактических прививок. Об этом заявил первый зампред Госдумы Александр Жуков, сообщается на сайте думской фракции «Единая Россия».

«Предлагается дополнить утвержденный перечень профилактических прививок прививкой против коронавирусной инфекции», — сказал Жуков, он выразил надежду на скорое рассмотрение законопроекта. После принятия федерального закона понадобится выделить 75,8 млрд руб. в 2021–2023 годах.

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Фото:Global Look Press

В середине марта о намерении внести в Госдуму такой законопроект заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В декабре Минздрав внес в календарь профилактических прививок вакцинацию от коронавируса.

Массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. К сегодняшнему дню в стране зарегистрированы три препарата: векторный «Спутник V» от Центра им. Гамалеи, пептидная вакцина «ЭпиВакКорона» от Центра «Вектор» и «КовиВак» Центра Чумакова.

По подсчетам РБК, ко 2 апреля в России хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили 6,93 млн человек. Самая большая доля привившихся — на Чукотке (7,27% от населения региона), в Москве (6,32%), Ненецком автономном округе (6,04%) и Сахалинской области (5,91%).

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

вакцинация календарь правительство прививки COVID-19
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