В кабмине одобрили внесение вакцинации от COVID в календарь прививок

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, которым предлагается внести вакцинацию от коронавируса в перечень профилактических прививок. Об этом заявил первый зампред Госдумы Александр Жуков, сообщается на сайте думской фракции «Единая Россия».

«Предлагается дополнить утвержденный перечень профилактических прививок прививкой против коронавирусной инфекции», — сказал Жуков, он выразил надежду на скорое рассмотрение законопроекта. После принятия федерального закона понадобится выделить 75,8 млрд руб. в 2021–2023 годах.

В середине марта о намерении внести в Госдуму такой законопроект заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко.

В декабре Минздрав внес в календарь профилактических прививок вакцинацию от коронавируса.