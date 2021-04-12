В кабмине одобрили внесение вакцинации от COVID в календарь прививок
Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект, которым предлагается внести вакцинацию от коронавируса в перечень профилактических прививок. Об этом заявил первый зампред Госдумы Александр Жуков, сообщается на сайте думской фракции «Единая Россия».
«Предлагается дополнить утвержденный перечень профилактических прививок прививкой против коронавирусной инфекции», — сказал Жуков, он выразил надежду на скорое рассмотрение законопроекта. После принятия федерального закона понадобится выделить 75,8 млрд руб. в 2021–2023 годах.
В середине марта о намерении внести в Госдуму такой законопроект заявлял министр здравоохранения Михаил Мурашко.
В декабре Минздрав внес в календарь профилактических прививок вакцинацию от коронавируса.