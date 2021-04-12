В ВС России вакцинировали более 650 тыс. человек

Российские военнослужащие, курсанты и преподаватели военных вузов получили 651 110 доз вакцины против коронавируса, говорится в сообщении Министерства обороны, поступившем в РБК.

«В Вооруженных силах Российской Федерации ежесуточно вакцинируется более 12 тыс. военнослужащих и членов их семей», — отмечается в сообщении.

На данный момент первым компонентом вакцинировано 531 758 человек, из них 41% — военнослужащие, 59% — курсанты и преподаватели, уточнили в военном ведомстве. Оба компонента введены 400 384 человек.

В сентябре прошлого года прививку против COVID-19 сделал министр обороны Сергей Шойгу. Он вакцинировался препаратом «Спутник V». Минобороны опубликовало видео вакцинации Шойгу.