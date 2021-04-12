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В ВС России вакцинировали более 650 тыс. человек

Российские военнослужащие, курсанты и преподаватели военных вузов получили 651 110 доз вакцины против коронавируса, говорится в сообщении Министерства обороны, поступившем в РБК.

«В Вооруженных силах Российской Федерации ежесуточно вакцинируется более 12 тыс. военнослужащих и членов их семей», — отмечается в сообщении.

На данный момент первым компонентом вакцинировано 531 758 человек, из них 41% — военнослужащие, 59% — курсанты и преподаватели, уточнили в военном ведомстве. Оба компонента введены 400 384 человек. 

Кремль положительно оценил публичную вакцинацию Шойгу
Политика
Сергей Шойгу

В сентябре прошлого года прививку против COVID-19 сделал министр обороны Сергей Шойгу. Он вакцинировался препаратом «Спутник V». Минобороны опубликовало видео вакцинации Шойгу.

В середине марта в Минобороны сообщили, что 183 военных атташе из 34 стран СНГ, Азии, Африки, Европы и Латинской Америки привились «Спутником V».

Минобороны вакцина военнослужащие коронавирус
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