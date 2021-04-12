Арендаторы «Невской мануфактуры» рассказали о пожаре в бизнес-центре

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Почти вся фасадная часть бизнес-центра «Невская мануфактура» выгорела при пожаре, сообщил РБК сотрудник бизнес-центра Сергей Королев. По его словам, некоторые сотрудники самостоятельно приняли решение выйти на улицу, позднее пожарные прошлись по этажам и потребовали от оставшихся также покинуть здание.

«Зашли соседи — сотрудники, сказали, пожар со стороны набережной. Мы видели, как из-за крыши поднимался дым. За пять минут было принято решение покинуть здание. Я вышел из здания. Во дворе было две пожарные машины, рукава уже были размотаны. От появления дыма прошло, может быть, минут 20–25. Дальше количество пожарных нарядов росло», — объяснил Королев.

Он уточнил, что люди не пытались вынести товар из горящего здания. «Выходили с пакетами, рюкзаками, максимум с чемоданчиком — видимо, с инструментами. На набережной я увидел весь пожар — выгорела вся фасадная часть здания», — добавил очевидец.

Представитель другой компании, расположенной в бизнес-центре, сообщил РБК, что из-за пожара не смог принять товар у поставщика. «Я уже уехал, но когда был там, все было в разгаре. Здание начинало гореть сверху, его почему-то особо никто не тушил. Мы сегодня должны были принять материал, но все отменили, все перекрыли. Когда я выезжал, подъезд к заводу уже был перекрыт, автомобили только выпускали», — рассказал арендатор.