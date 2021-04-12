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Арендаторы «Невской мануфактуры» рассказали о пожаре в бизнес-центре

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP
Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Почти вся фасадная часть бизнес-центра «Невская мануфактура» выгорела при пожаре, сообщил РБК сотрудник бизнес-центра Сергей Королев. По его словам, некоторые сотрудники самостоятельно приняли решение выйти на улицу, позднее пожарные прошлись по этажам и потребовали от оставшихся также покинуть здание.

«Зашли соседи — сотрудники, сказали, пожар со стороны набережной. Мы видели, как из-за крыши поднимался дым. За пять минут было принято решение покинуть здание. Я вышел из здания. Во дворе было две пожарные машины, рукава уже были размотаны. От появления дыма прошло, может быть, минут 20–25. Дальше количество пожарных нарядов росло», — объяснил Королев.

Он уточнил, что люди не пытались вынести товар из горящего здания. «Выходили с пакетами, рюкзаками, максимум с чемоданчиком — видимо, с инструментами. На набережной я увидел весь пожар — выгорела вся фасадная часть здания», — добавил очевидец.

СК возбудил дело по факту пожара на «Невской мануфактуре» в Петербурге
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Фото:Антон Ваганов / Reuters

Представитель другой компании, расположенной в бизнес-центре, сообщил РБК, что из-за пожара не смог принять товар у поставщика. «Я уже уехал, но когда был там, все было в разгаре. Здание начинало гореть сверху, его почему-то особо никто не тушил. Мы сегодня должны были принять материал, но все отменили, все перекрыли. Когда я выезжал, подъезд к заводу уже был перекрыт, автомобили только выпускали», — рассказал арендатор.

Еще одна сотрудница бизнес-центра отметила, что в течение десяти минут после начала пожара и срабатывания сигнализации сотрудники покинули здание. «Пожар очень быстро распространился. Здание старое, был ветер, начало гореть на последних этажах. Пожарным было неудобно — нужны были большие лестницы. Со стороны Октябрьской набережной было больше огня, чем с внутреннего двора», — сказала она.

Пожар в бизнес-центре, расположенном по адресу Октябрьская набережная, д. 50, начался днем 12 апреля. По данным МЧС России на 15:46, его площадь составила 10 тыс. кв. м. При тушении погиб один пожарный, еще двое пострадали и были госпитализированы, сообщали в ведомстве.

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