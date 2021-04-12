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Россия будет участвовать в заседании ПАСЕ дистанционно

Фото: Council of Europe / Global Look Press
Фото: Council of Europe / Global Look Press

Российская делегация не поедет на заседание весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и будет участвовать в ней дистанционно. Об этом заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает «РИА Новости».

«Мы, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, приняли решение о том, что работаем на этой сессии дистанционно», — сказал Толстой.

Заседание традиционно проходит в Страсбурге. По словам Толстого, российская делегация приняла решение об удаленном участии в сессии из-за неблагополучной эпидемиологической ситуацией во Франции.

Другая причина — желание присутствовать на оглашении президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. Депутат добавил, что перед выступлением главы государства парламентариям и сенаторам придется проделать большой объем работы.

Песков счел неполноценной работу ПАСЕ в случае ухода России
Политика
Фото:ParliamentaryAssembly / Facebook

Ранее, в начале марта, Толстой заявлял о готовности России выйти из ПАСЕ, если в отношении страны будут приняты ограничительные меры. В случае ухода Россия также покинет и связанные с участием в ПАСЕ конвенции, указывал постпред.

В начале апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил поднять на сессии вопрос об исключении из Совета Европы Украины на фоне сообщений о гибели ребенка в ходе военного конфликта в Донбассе.

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По данным французского Минздрава, за последние сутки во Франции зарегистрировано 34 895 новых случаев заражения COVID-19, 178 человек умерли. Общее число заболевших за все время пандемии составило 5 млн человек, умерших — 98 778.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
Данные по миру i

Ранее, 5 апреля, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил дату оглашения послания Федеральному собранию. Оно пройдет 21 апреля. По словам Пескова, обращение главы государства «так или иначе будет постковидным».

ПАСЕ Петр Толстой заседание
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