Россия будет участвовать в заседании ПАСЕ дистанционно

Фото: Council of Europe / Global Look Press

Российская делегация не поедет на заседание весенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы и будет участвовать в ней дистанционно. Об этом заявил глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, передает «РИА Новости».

«Мы, депутаты Государственной думы и сенаторы Совета Федерации, приняли решение о том, что работаем на этой сессии дистанционно», — сказал Толстой.

Заседание традиционно проходит в Страсбурге. По словам Толстого, российская делегация приняла решение об удаленном участии в сессии из-за неблагополучной эпидемиологической ситуацией во Франции.

Другая причина — желание присутствовать на оглашении президентом Владимиром Путиным послания Федеральному собранию. Депутат добавил, что перед выступлением главы государства парламентариям и сенаторам придется проделать большой объем работы.