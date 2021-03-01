Толстой заявил о необходимости для России быть готовой к уходу из ПАСЕ

Петр Толстой (Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»)

Вице-спикер Госдумы, руководитель делегации Федерального cобрания в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой считает, что Россия должна быть готова покинуть ПАСЕ. Об этом он заявил в ходе круглого стола «Двадцать пять лет членства России в Совете Европы: сотрудничество или конфронтация».

«Первое. Мы должны отдельно пересмотреть нашу роль в этой организации. Второе — мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны», — сказал Толстой.

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