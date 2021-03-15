Постпред России при Совете Европы предостерег против ухода из организации

Выход России из Совета Европы автоматически приведет к выходу из конвенций, регулирующих разнообразные сферы. Об этом заявил постпред России при Совете Европы Иван Солтановский в интервью «Независимой газете».

По словам Солтановского, в арсенале Совета Европы свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов, регулирующих такие сферы, как борьба с терроризмом и отмыванием денег, пресечение контрафакта медицинской продукции, развитие образования и молодежной мобильности, культурные обмены, международное сотрудничество.

Россия присоединилась к 68 соглашениям, и эти инструменты работают в интересах страны и ее граждан, заявил Солтановский.

«Выход из Организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс. Разумеется, не всех, но возможности участия в большинстве из них мы, безусловно, лишимся. Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением», — сказал он.