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Политика ,  
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Постпред России при Совете Европы предостерег против ухода из организации

Выход России из Совета Европы автоматически приведет к выходу из конвенций, регулирующих разнообразные сферы. Об этом заявил постпред России при Совете Европы Иван Солтановский в интервью «Независимой газете».

По словам Солтановского, в арсенале Совета Европы свыше 200 конвенций и дополнительных протоколов, регулирующих такие сферы, как борьба с терроризмом и отмыванием денег, пресечение контрафакта медицинской продукции, развитие образования и молодежной мобильности, культурные обмены, международное сотрудничество.

Россия присоединилась к 68 соглашениям, и эти инструменты работают в интересах страны и ее граждан, заявил Солтановский.

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«Выход из Организации приведет к выходу из конвенций — это автоматический процесс. Разумеется, не всех, но возможности участия в большинстве из них мы, безусловно, лишимся. Европейская конвенция о правах человека в данном случае не станет исключением», — сказал он.

Постпред добавил, что Россия является участником девяти частичных соглашений Совета Европы. Эти структуры специализируются на какой-либо конкретной области, например, на борьбе с коррупцией, развитии сотрудничества в области спорта, совместном производстве кинофильмов. Если Россия выйдет из Совете Европы, об этом виде сотрудничества также придется забыть.

Ранее вице-спикер Госдумы, зампред Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой заявил, что Россия готова к тому, что против нее могут начать процедуру исключения или приостановки членства в Совете Европы из-за отказа исполнять решение Европейского суда по правам человека по делу оппозиционера Алексея Навального.

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Также он говорил, что Россия должна быть готова покинуть ПАСЕ в случае, если в отношении страны будет запущена трехсторонняя процедура. Этот механизм подразумевает несколько этапов урегулирования конфликта в случае нарушения одной из стран своих обязательств. К последнему этапу относится возможное ограничение и впоследствии исключение страны из организации.

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