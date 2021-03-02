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Песков счел неполноценной работу ПАСЕ в случае ухода России

Фото: ParliamentaryAssembly / Facebook
Фото: ParliamentaryAssembly / Facebook

Работа Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), как и всех подобных организаций, без России будет неполноценной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, без Российской Федерации любое существование и работа подобных органов будет однозначно неполноценной», — указал он.

Толстой заявил о необходимости для России быть готовой к уходу из ПАСЕ
Политика
Петр Толстой

Песков отметил, что Россия собирается оставаться в ПАСЕ, пока другие участники сами не сделают взаимодействие невозможным. Пресс-секретарь отметил, что в Совете Европы есть «трезвые голоса», которые понимают необходимость диалога даже не сходящихся во мнении по каким-то вопросам сторон. В то же время, по словам Пескова, присутствуют и категоричные участники, которые призывают «рубить все концы».

Накануне руководитель делегации Федерального cобрания России в ПАСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия должна быть готова покинуть ассамблею. «Первое: мы должны отдельно пересмотреть нашу роль в этой организации. Второе: мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны», — сказал Толстой.

В конце января участники ПАСЕ одобрили резолюцию, которая вносит изменения в устав организации. Они нужны для начала работы трехстороннего механизма реагирования на нарушение устава Совета Европы. Механизм должен помочь через диалог обеспечить выполнение страной обязательств перед организацией, чтобы избежать санкций. Согласно резолюции, предполагается несколько этапов переговоров и консультаций, но в конечном счете не исключена приостановка участия и выход страны из организации.

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