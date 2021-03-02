Песков счел неполноценной работу ПАСЕ в случае ухода России

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Работа Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), как и всех подобных организаций, без России будет неполноценной. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Безусловно, без Российской Федерации любое существование и работа подобных органов будет однозначно неполноценной», — указал он.

Песков отметил, что Россия собирается оставаться в ПАСЕ, пока другие участники сами не сделают взаимодействие невозможным. Пресс-секретарь отметил, что в Совете Европы есть «трезвые голоса», которые понимают необходимость диалога даже не сходящихся во мнении по каким-то вопросам сторон. В то же время, по словам Пескова, присутствуют и категоричные участники, которые призывают «рубить все концы».

Накануне руководитель делегации Федерального cобрания России в ПАСЕ вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что Россия должна быть готова покинуть ассамблею. «Первое: мы должны отдельно пересмотреть нашу роль в этой организации. Второе: мы должны быть готовы ее покинуть в том случае, если трехсторонняя процедура будет запущена в отношении нашей страны», — сказал Толстой.