Sun сообщила о прилете принца Гарри в Лондон на похороны принца Филиппа

Принц Гарри прилетел в Великобританию на похороны своего дедушки принца Филиппа, герцога Эдинбургского, сообщает газета Sun.

Герцог Сассекский прибыл в Лондон рейсом из Лос-Анджелеса. Его самолет приземлился в аэропорту Хитроу в 13:15 11 апреля (15:15 мск).

Ранее источники издания говорили, что принц Гарри остановится в коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца, где он жил со своей супругой Меган Маркл. Он должен провести на карантине десять дней. Его супруга осталась в США.

36-летний принц Гарри и 39-летняя Меган Маркл после ухода из королевской семьи перебрались в Калифорнию. Герцогиня Сассекская не поехала вместе с мужем на похороны супруга королевы Елизаветы II по совету врача. Она ждет второго ребенка.