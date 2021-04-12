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Sun сообщила о прилете принца Гарри в Лондон на похороны принца Филиппа

Принц Гарри прилетел в Великобританию на похороны своего дедушки принца Филиппа, герцога Эдинбургского, сообщает газета Sun.

Герцог Сассекский прибыл в Лондон рейсом из Лос-Анджелеса. Его самолет приземлился в аэропорту Хитроу в 13:15 11 апреля (15:15 мск).

Ранее источники издания говорили, что принц Гарри остановится в коттедже Ноттингем на территории Кенсингтонского дворца, где он жил со своей супругой Меган Маркл. Он должен провести на карантине десять дней. Его супруга осталась в США.

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36-летний принц Гарри и 39-летняя Меган Маркл после ухода из королевской семьи перебрались в Калифорнию. Герцогиня Сассекская не поехала вместе с мужем на похороны супруга королевы Елизаветы II по совету врача. Она ждет второго ребенка.

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Похороны супруга британской королевы состоятся 17 апреля. Церемония пройдет в Виндзоре, где находится летняя резиденция королевской семьи. В Британии объявлен траур. В знак траура приспущены флаги.

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Принц Филипп умер 9 апреля. До своего столетия он не дожил около двух месяцев.

принц Гарри принц Филипп похороны
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