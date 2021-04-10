Принц Гарри примет участие в похоронах принца Филиппа
Принц Гарри, находящийся в США, 17 апреля примет участие в церемонии прощания с принцем Филиппом в Великобритании. Об этом сообщает Reuters.
«Герцог Сассекский планирует присутствовать», — сказал представитель Букингемского дворца.
При этом беременная супруга Гарри Меган Маркл по рекомендации врача останется в США.
Похороны супруга королевы Великобритании принца Филиппа состоятся 17 апреля. Церемония пройдет в Виндзоре, где находится летняя резиденция монархов. Мероприятие, в соответствии с пожеланием покойного, будет «церемониальными королевскими похоронами», а не государственными.