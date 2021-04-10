Принц Гарри примет участие в похоронах принца Филиппа

Всего в церемонии прощания примут участие не более 30 человек, в соответствии с правительственными указаниями, участники будут носить маски.

В связи с этим премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не будет присутствовать на похоронах принца Филиппа, чтобы «освободить место для членов семьи и близких», говорится в заявлении его офиса.

«Премьер-министр всегда хотел действовать в соответствии с тем, что лучше для королевского двора, и поэтому хочет, чтобы как можно больше членов семьи присутствовали на похоронах в субботу», — отметили в офисе.

Герцог Эдинбургский Филипп умер 9 апреля на 100-м году жизни в Виндзорском замке. Он прожил дольше любого другого из мужчин британской королевской семьи, а до своего столетия не дожил два месяца.