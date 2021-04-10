В Великобритании объявили национальный траур до похорон принца Филиппа

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В Великобритании объявили восьмидневный национальный траур, который закончится 17 апреля, в день похорон герцога Эдинбургского Филиппа. Об этом сообщает Би-би-си.

В течение восьми дней в стране будут приспущены государственные флаги, кроме королевского штандарта, который поднимают, когда королева находится в резиденции. Королевская семья будет соблюдать двухнедельный траур.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что похороны супруга королевы Великобритании принца Филиппа состоятся 17 апреля. Церемония пройдет в Виндзоре, где находится летняя резиденция монархов. Мероприятие, в соответствии с пожеланием покойного, будет «церемониальными королевскими похоронами», а не государственными.

Герцог Эдинбургский Филипп умер 9 апреля на 100-м году жизни в Виндзорском замке. Он прожил дольше любого другого из мужчин британской королевской семьи, а до своего столетия не дожил два месяца.