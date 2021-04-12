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Крушение А321 над Синаем признано терактом ,  
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Лавров выразил надежду на скорое возобновление чартеров в Египет

Министр иностранных дел России Сергей Лавров надеется, что чартерные рейсы из России на египетские курорты Шарм-эш-Шейх и Хургада возобновятся уже в ближайшее время. Об этом он заявил в интервью газете «Аль-Ахрам», которое приводится на сайте МИДа.

Он отметил, что Россия заинтересована в восстановлении регулярного авиасообщения с двумя египетскими курортами.

«За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении. Рассчитываю, что полеты чартерных рейсов из России в Шарм-эш-Шейх и Хургаду будут возобновлены уже в ближайшее время», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Россия увеличит количество рейсов в Египет
Общество
Фото:Mohamed Abd El Ghany / Reuters

В конце февраля министр гражданской авиации Египта Ашраф Новейра заявил о восстановлении чартерного авиасообщения с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом весной. Российская авиакомпания Nordwind собиралась пустить чартеры на оба курорта с 28 марта, говорил он. Планировалось, что будут выполняться два рейса в неделю.
Однако в Росавиации опровергли возобновление чартерных рейсов между Россией и двумя курортными городами Египта.

Полеты между Россией и Египтом были прекращены в 2015 году после авиакатастрофы над Синайским полуостровом. 31 октября самолет Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа» взорвался в воздухе после вылета из Шарм-эш-Шейха. Тогда погибли 224 человека. Россия назвала взрыв терактом.

Сергей Лавров Египет авиасообщение курорты крушение А321
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