Россия увеличит количество рейсов в Египет

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Россия увеличит количество регулярных рейсов по маршруту из Москвы в Каир до пяти раз в неделю, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, поступившем в РБК.

Россия возобновила авиасообщение с Египтом в сентябре наряду с Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами. Тогда было принято решение о трех рейсах в неделю. Сейчас количество рейсов будет увеличено до пяти в неделю.

В конце сентября стало известно, что Россия поставит в Египет 25 млн доз вакцины от коронавируса. Российский фонд прямых инвестиций заключил договор с фармакологической компанией Pharco, согласно которой 25% населения Египта получит доступ к «Спутник V».

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки в Египте зарегистрировали 879 новых случаев коронавируса. Всего за время пандемии в стране заболели 154 620 человек.