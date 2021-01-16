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Пандемия коронавируса ,  
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Россия увеличит количество рейсов в Египет

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters
Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Россия увеличит количество регулярных рейсов по маршруту из Москвы в Каир до пяти раз в неделю, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, поступившем в РБК.

Россия возобновила авиасообщение с Египтом в сентябре наряду с Мальдивами и Объединенными Арабскими Эмиратами. Тогда было принято решение о трех рейсах в неделю. Сейчас количество рейсов будет увеличено до пяти в неделю.

В конце сентября стало известно, что Россия поставит в Египет 25 млн доз вакцины от коронавируса. Российский фонд прямых инвестиций заключил договор с фармакологической компанией Pharco, согласно которой 25% населения Египта получит доступ к «Спутник V».

Россия отправит 25 млн доз вакцины от коронавируса в Египет
Общество
Фото:АГН «Москва»

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, за прошедшие сутки в Египте зарегистрировали 879 новых случаев коронавируса. Всего за время пандемии в стране заболели 154 620 человек.

Ранее власти приняли решение возобновить полеты с 27 января во Вьетнам, Индию, Финляндию и Катар.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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