Лавров указал на наличие предпосылок для контактов с Египтом по вакцине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о наличии хороших предпосылок для контактов Москвы и Каира по возможным поставкам российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом он сказал в интервью египетской газете «Аль-Ахрам», которое приводится на сайте МИДа.

«Регистрация российской вакцины «Спутник V» в Египте в феврале нынешнего года создала хорошие предпосылки для активизации контактов между профильными структурами двух стран по вопросу возможных поставок данного препарата в АРЕ [Арабская Республика Египет]», — отметил Лавров.

Египетские власти зарегистрировали «Спутник V» в конце февраля. Египет стал 35-й страной в мире, которая разрешила использование российского препарата против COVID-19.

На данный момент «Спутник V» одобрен в 59 странах с общим населением более 1,5 млрд человек. Использование вакцины разрешено в таких странах, как Панама, Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран, Республика Гвинея, Тунис, Армения, Мексика, Никарагуа, Республика Сербская, Ливан, Мьянма, Пакистан, Монголия, Бахрейн, Черногория и др.