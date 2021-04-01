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Пандемия коронавируса ,  
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Панама зарегистрировала «Спутник V»

Российская вакцина против коронавируса «Спутник V» зарегистрирована в Республике Панама, говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), поступившем в РБК.

Власти одобрили препарат в рамках ускоренной процедуры. Таким образом, Панама стала 59-й страной, зарегистрировавшей «Спутник V». Ранее российскую вакцину разрешили применять в таких странах, как Белоруссия, Аргентина, Боливия, Сербия, Алжир, Палестина, Венесуэла, Парагвай, Туркмения, Венгрия, ОАЭ, Иран и др.

«Решение регулирующих органов Панамы одобрить вакцину «Спутник V» обеспечит доступ населения страны к безопасной и эффективной российской вакцине. «Спутник V» признан по всему миру и является одной из ведущих вакцин для борьбы с коронавирусом и преодоления пандемии», — отметил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

РФПИ договорился о производстве в Китае более 100 млн доз «Спутника V»
Общество
Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о востребованности российской вакцины против COVID-19, заявил, что спрос на нее настолько высок, что производители не справляются. «Судя по востребованности этой вакцины — вы знаете, что запросов такое количество, что мы просто не справляемся с производством», — сказал он. По его словам, 
российской разработке доверяют около «миллиарда человек на этой земле".

«Спутник V» стал первой вакциной, зарегистрированной в России. Она создана в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи.

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Источник: JHU
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