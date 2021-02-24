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Пандемия коронавируса ,  
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Египет зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V»

Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Управление Египта по лекарствам зарегистрировало в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в порядке ускоренной процедуры. Об этом РБК сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Управление Египта по лекарствам осуществило регистрацию вакцины в рамках ускоренной процедуры», — говорится в сообщении. Таким образом Е гипет стал 35-й страной в мире, которая одобрила применение «Спутника V».

О регистрации российского препарата сообщает также издание Youm7 со ссылкой на управление Египта по лекарствам. Как уточнило управление, помимо «Спутника V» одновременно была одобрена вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.

РФПИ сообщил о регистрации вакцины «Спутник V» еще в трех странах
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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

О планах экспортировать «Спутник V» в Египет РФПИ сообщал еще в конце сентября прошлого года. Тогда фонд договорился с фармацевтической компанией Pharco о поставке 25 млн доз препарата. РФПИ отмечал, что соглашение должно обеспечить доступ к вакцине у 25% населения.

22 февраля министр здравоохранения Египта Хала Заид заявила, что его ведомство обеспечило поставку 100 млн доз разных вакцин от коронавируса. Речь идет о препаратах компаний AstraZeneca, китайской Sinopharm и о российской вакцине «Спутник V».

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По словам министра, на следующей неделе страна планирует получить 8,6 млн доз AstraZeneca, а в ближайшие дни — 300 тыс. китайской вакцины.

За последние сутки в Египте выявлено 633 новых случая заражения коронавирусом. 39 человек умерли, 500 — вылечились. За весь период пандемии в стране зафиксировано 179 407 случаев заражения COVID-19, 10 443 летальных исхода и 138 683 выздоровевших.

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Источник: JHU
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РФПИ Спутник V коронавирус Египет
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