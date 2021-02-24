Египет зарегистрировал российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V»

Фото: Владислав Шатило / РБК

Управление Египта по лекарствам зарегистрировало в стране российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» в порядке ускоренной процедуры. Об этом РБК сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Управление Египта по лекарствам осуществило регистрацию вакцины в рамках ускоренной процедуры», — говорится в сообщении. Таким образом Е гипет стал 35-й страной в мире, которая одобрила применение «Спутника V».

О регистрации российского препарата сообщает также издание Youm7 со ссылкой на управление Египта по лекарствам. Как уточнило управление, помимо «Спутника V» одновременно была одобрена вакцина от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca.

О планах экспортировать «Спутник V» в Египет РФПИ сообщал еще в конце сентября прошлого года. Тогда фонд договорился с фармацевтической компанией Pharco о поставке 25 млн доз препарата. РФПИ отмечал, что соглашение должно обеспечить доступ к вакцине у 25% населения.