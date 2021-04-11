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Пандемия коронавируса ,  
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Bild узнала об отмене Меркель записи на прививку против COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на прививку против коронавируса, сообщает газета Bild.

Пациентка с именем Ангела Меркель и датой рождения 17 июля 1954 года (совпадает с данными канцлера) была записана на вакцинацию в прививочном центре на территории бывшего аэропорта Темпельхоф на воскресенье, 11 апреля. В этом центре делают прививку вакциной от англо-шведской компании AstraZeneca.

Издание отмечает, что запись была аннулирована в короткие сроки через портал Doctolib, на котором немцы могут записаться на прием к врачу.

Bild связывает это с присутствием канцлера на закрытом заседании блока Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), на котором лидеры Армин Лашет и Маркус Зёдер заявили о готовности выдвинуть свои кандидатуры на пост главы федерального правительства.

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Ангела Меркель

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что 66-летняя Меркель пройдет вакцинацию в ближайшее время.

В 2018 году Меркель оставила пост главы фракции ХДС/ХСС, который занимала с 2000 года. На ее место была сначала назначена генеральный секретарь ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр, а в январе этого года — Лашет. Выборы в бундестаг пройдут осенью.

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Ранее, 11 апреля, лидер ХДС призвал как можно скорее определиться с кандидатом от блока ХДС/ХСС на будущих выборах. «Учитывая настроения в ХДС, решение надо принимать очень быстро», — заявил Лашет. Политика в отношении беженцев ранее вызвала разногласия с ХСС.

Ангела Меркель вакцинация COVID-19
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