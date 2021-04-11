Bild узнала об отмене Меркель записи на прививку против COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель отменила запись на прививку против коронавируса, сообщает газета Bild.

Пациентка с именем Ангела Меркель и датой рождения 17 июля 1954 года (совпадает с данными канцлера) была записана на вакцинацию в прививочном центре на территории бывшего аэропорта Темпельхоф на воскресенье, 11 апреля. В этом центре делают прививку вакциной от англо-шведской компании AstraZeneca.

Издание отмечает, что запись была аннулирована в короткие сроки через портал Doctolib, на котором немцы могут записаться на прием к врачу.

Bild связывает это с присутствием канцлера на закрытом заседании блока Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС), на котором лидеры Армин Лашет и Маркус Зёдер заявили о готовности выдвинуть свои кандидатуры на пост главы федерального правительства.