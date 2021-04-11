В Минздраве Украины заявили о планах привить 47 млн человек до конца года

Минздрав Украины планирует до конца этого года привить 75% взрослого населения страны, т.е. 47 млн человек. Об этом в эфире украинского «Пятого канала» заявил главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Поставлена задача до конца 2021 года вакцинировать большинство населения. Большинство определено в 75% взрослого населения. Т.е. мне, как санитарному врачу, необходимо организовать примерно 47 млн уколов на протяжении 2021 года людям старше 18 лет», — сказал Ляшко.

Массовая вакцинация на Украине началась в конце февраля. На первом этапе кампании прививки получили медики, работающие с больными коронавирусом, сотрудники бригад скорой помощи, лабораторий, проводящих тестирование на COVID-19, персонал и жители домов престарелых, а также находящиеся на фронте военнослужащие.

С 22 марта в стране начался второй этап вакцинации. Тогда прививать начали граждан от 80 лет, работников системы здравоохранения и социальной сферы. Всего планируется пять таких этапов.