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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве Украины заявили о планах привить 47 млн человек до конца года

Минздрав Украины планирует до конца этого года привить 75% взрослого населения страны, т.е. 47 млн человек. Об этом в эфире украинского «Пятого канала» заявил главный санитарный врач страны, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

«Поставлена задача до конца 2021 года вакцинировать большинство населения. Большинство определено в 75% взрослого населения. Т.е. мне, как санитарному врачу, необходимо организовать примерно 47 млн уколов на протяжении 2021 года людям старше 18 лет», — сказал Ляшко.

Массовая вакцинация на Украине началась в конце февраля. На первом этапе кампании прививки получили медики, работающие с больными коронавирусом, сотрудники бригад скорой помощи, лабораторий, проводящих тестирование на COVID-19, персонал и жители домов престарелых, а также находящиеся на фронте военнослужащие.

На Украине после прививки от COVID-19 умерла военнослужащая
Общество
Фото:Zuma / ТАСС

С 22 марта в стране начался второй этап вакцинации. Тогда прививать начали граждан от 80 лет, работников системы здравоохранения и социальной сферы. Всего планируется пять таких этапов.

Сейчас в стране одобрены вакцина AstraZeneca производства Оксфордского университета и ее индийский бренд Covishield, а также китайский Sinovac Biotech, американо-германский препарат Pfizer-BioNTech и американский Novavax. По данным Минздрава, к 10 апрелю 377 048 человека получили первый компонент препарата, и пятеро вакцинированы полностью.

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В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ситуации с получением вакцины страна стоит «с протянутой рукой» и не относится к государствам, которые могут получить препарат от COVID-19 по программе ЕС в приоритетном порядке. При этом от российской вакцины украинский лидер отказался.

По данным украинского Минздрава, за последние сутки в стране выявлено 12 112 новых случаев заражения коронавирусом, 235 человек умерли, 5 034 — выздоровели. За весь период пандемии было зафиксировано 1,2 млн случаев заболевания COVID-19, 1,86 млн случаев выздоровления, а также 37 014 летальных исходов.

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Источник: JHU
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