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В Совфеде ответили на призывы ужесточить санкции против России

Андрей Кутепов
Андрей Кутепов (Фото: council.gov.ru)

На фоне антироссийских санкций Россия намерена создавать условия внутри страны, чтобы производить отечественные товары и услуги для собственного пользования, заявил РБК глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

«Давайте будем оптимистично смотреть в завтрашний день: мы будем создавать такие внутренние условия, при которых, что бы ни придумывали, — нас не касалось, чтобы у нас было все свое. Это моя однозначная позиция», — сказал Кутепов.

По его словам, в последнее время в стране удалось создать все «для комфортного проживания — от туризма до продовольствия».

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Так сенатор ответил на заявление председателя ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфреда Вебера, который призвал ужесточить санкции против России в случае эскалации конфликта в Донбассе или ухудшения состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального. Среди прочего он призвал отключить страну от SWIFT и заморозить счета российских олигархов.

Замглавы комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил РБК о возможности использования санкционных инструментов и со стороны России.

«Они не думали, что могут отключить газ у Германии? Такое они не могут себе представить, думают, что мы джентльмены и будем ими до самой смерти», — сказал Климов, отметив, что отключать ФРГ или Западную Европу от газа он не предлагает. При этом главный стратегический соперник ЕС, по его мнению, США, «но никак не Россия».

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Фото:Jens Büttner / dpa / picture-alliance / ТАСС

Климов также заявил, что Вебер не принимает решение о санкциях и от него «ничего не зависит».

«Манфред Вебер пытается показать, что сопричастен к большому делу сдерживания России. Это, наверное, ему полезно, чтобы быть героем в кругу однопартийцев», — указал сенатор. Он добавил, что европейские избиратели «играют с огнем», выбирая политиков вроде Вебера. По мнению Климова, проводимая лидером Европейской народной партии политика чревата ядерной войной.

Ранее Вебер заявил, что Россия «продолжает курс опасных провокаций» и испытывает Запад, размещая свои войска на границе с Украиной. Он добавил, что в случае эскалации конфликта в Донбассе «дальнейшее строительство газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море больше не будет устойчивым».

В конце марта The New York Times сообщила о переброске на границу с Украиной 4 тыс. российских военнослужащих. В российском Минобороны заявили, что на территории Южного Федерального округа проводятся учения. В ответ Украина объявила военные сборы на южных границах страны. Министр обороны России Сергей Шойгу объявил о начале проверки боеготовности армии.

Военную активность Москвы осудили в США. Президент Украины Владимир Зеленский назвал учения «игрой мускулами» со стороны России. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в свою очередь, указал, что перемещение вооруженных сил проходит в пределах территории страны. По его словам, это не представляет ни для кого угрозы.

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