В Совфеде ответили на призывы ужесточить санкции против России

Андрей Кутепов (Фото: council.gov.ru)

На фоне антироссийских санкций Россия намерена создавать условия внутри страны, чтобы производить отечественные товары и услуги для собственного пользования, заявил РБК глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов.

«Давайте будем оптимистично смотреть в завтрашний день: мы будем создавать такие внутренние условия, при которых, что бы ни придумывали, — нас не касалось, чтобы у нас было все свое. Это моя однозначная позиция», — сказал Кутепов.

По его словам, в последнее время в стране удалось создать все «для комфортного проживания — от туризма до продовольствия».

Так сенатор ответил на заявление председателя ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфреда Вебера, который призвал ужесточить санкции против России в случае эскалации конфликта в Донбассе или ухудшения состояния здоровья оппозиционера Алексея Навального. Среди прочего он призвал отключить страну от SWIFT и заморозить счета российских олигархов.