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Политика ,  
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ЕС выразил озабоченность из-за обыска у главреда «Важных историй»

Роман Анин
Роман Анин (Фото: istories.media)

Евросоюз выразил озабоченность в связи с задержанием и допросом главного редактора издания «Важные истории» Романа Анина. Об этом говорится в сообщении Европейской службы внешних связей.

«Европейский Союз обеспокоен недавним обыском, кратковременным задержанием и допросом главного редактора независимого расследовательского СМИ «Важные истории» Романа Анина», — говорится в сообщении.

Европейская служба внешних связей указала на то, что обязанность средств массовой информации — сообщать о проблемах, которые представляют общественный интерес. В ЕС отметили ухудшение ситуации со свободой СМИ и развитием гражданского общества в последние годы.

«Мы призываем российские власти соблюдать свои международные и внутренние обязательства. Свободу СМИ следует уважать. ЕС продолжит внимательно следить за этим вопросом», — говорится в сообщении.

Обыск у главного редактора «Важных историй». Что важно знать
Общество
Роман Анин

«Важные истории» — интернет-издание, основанное в 2020 году российскими журналистами-расследователями. Среди основателей издания — сотрудники «Новой газеты» Роман Анин и Олеся Шмагун, которые ранее работали над получившим Пулитцеровскую премию расследовательским проектом «Панамские документы».

9 апреля к Анину пришли с обыском сотрудники ФСБ. «Важные истории» сообщали, что следственные действия проходят по ч. 2 ст. 137 УК (нарушение неприкосновенности частной жизни, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). Правоохранители допросили Анина. Он отказался дать показания, но в понедельник ему назначен очередной допрос.

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Позже адвокат Анина Анна Ставицкая указала, что обыск у ее подзащитного был связан с делом о распространении частных сведений о бывшей жене главы «Роснефти» Игоря Сечина — Ольге Сечиной.

Поводом стала вышедшая в сентябре 2016 года в «Новой газете» статья о яхте под названием St. Princess Olga, на которой по данным издания отдыхала супруга топ-менеджера. В своем материале Анин говорил, что стоимость яхты составила $100 млн. «Роснефть» тогда же, в 2016 году, назвала статью заказной.

По иску Сечина суд обязал «Новую газету» разместить опровержение опубликованному материалу. Текст опровержения издание разместило в начале статьи.

Евросоюз свобода СМИ озабоченность задержания
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