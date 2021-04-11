ЕС выразил озабоченность из-за обыска у главреда «Важных историй»

Роман Анин (Фото: istories.media)

Евросоюз выразил озабоченность в связи с задержанием и допросом главного редактора издания «Важные истории» Романа Анина. Об этом говорится в сообщении Европейской службы внешних связей.

«Европейский Союз обеспокоен недавним обыском, кратковременным задержанием и допросом главного редактора независимого расследовательского СМИ «Важные истории» Романа Анина», — говорится в сообщении.

Европейская служба внешних связей указала на то, что обязанность средств массовой информации — сообщать о проблемах, которые представляют общественный интерес. В ЕС отметили ухудшение ситуации со свободой СМИ и развитием гражданского общества в последние годы.

«Мы призываем российские власти соблюдать свои международные и внутренние обязательства. Свободу СМИ следует уважать. ЕС продолжит внимательно следить за этим вопросом», — говорится в сообщении.