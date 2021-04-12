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Общество ,  
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Запрос «куда делась Луна» оказался популярнее вопроса о ее происхождении

Фото: Matt Cardy / Getty Images
Фото: Matt Cardy / Getty Images

Поисковый запрос «куда делась Луна» (40 баллов) оказался гораздо популярнее вопроса о происхождении спутника Земли (шесть баллов), следует из результатов исследования «Яндекса» (есть у РБК).

Интерес к тем или иным запросам оценивался по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл.

Среди вопросов о Луне самым популярным запросом оказался «сколько лететь до Луны?» (100 баллов). Вопрос «почему Луна красная?» (27 баллов) расположился на третьем месте рейтинга.

По 11 баллов набрали запросы «что можно попросить в полнолуние у Луны», «почему Луна светится» и «почему Луна повернута к Земле одной стороной».

Меньше люди интересовались вопросами о том, что происходит с Луной, когда она попадает в тень Земли (девять баллов), сколько человек побывали на Луне (семь баллов), что можно делать на убывающую Луну (шесть баллов) и «почему на Луну не летают» (шесть баллов).

Замыкают рейтинг поисковые запросы относительно фотографий вида Земли с Луны (пять баллов), вопрос о том, почему же Луна не падает на Землю (пять баллов), и запрос «когда будет полная Луна» (четыре балла).

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В этом году исполняется 60 лет с первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур в 9:07 мск стартовал корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту. Выполнив один оборот вокруг Земли за 108 мин., космонавт совершил посадку в Саратовской области.

На месте приземления Гагарина 10 апреля этого года открыли Парк покорителей космоса. Президент России Владимир Путин в День космонавтики посетит парк и музейный комплекс.
 

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