Запрос «куда делась Луна» оказался популярнее вопроса о ее происхождении

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Поисковый запрос «куда делась Луна» (40 баллов) оказался гораздо популярнее вопроса о происхождении спутника Земли (шесть баллов), следует из результатов исследования «Яндекса» (есть у РБК).

Интерес к тем или иным запросам оценивался по стобалльной шкале: чем выше частота запроса, тем выше балл.

Среди вопросов о Луне самым популярным запросом оказался «сколько лететь до Луны?» (100 баллов). Вопрос «почему Луна красная?» (27 баллов) расположился на третьем месте рейтинга.

По 11 баллов набрали запросы «что можно попросить в полнолуние у Луны», «почему Луна светится» и «почему Луна повернута к Земле одной стороной».

Меньше люди интересовались вопросами о том, что происходит с Луной, когда она попадает в тень Земли (девять баллов), сколько человек побывали на Луне (семь баллов), что можно делать на убывающую Луну (шесть баллов) и «почему на Луну не летают» (шесть баллов).