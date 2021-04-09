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Политика ,  
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Путин в День космонавтики побывает на месте приземления Гагарина

Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Президент России Владимир Путин 12 апреля, в День космонавтики, посетит город Энгельс Саратовской области, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

В ходе поездки Путин побывает на месте приземления Юрия Гагарина после полета в космос, где находится музейный комплекс. Кроме того, он проведет совещание по развитию космической деятельности в стране, которое пройдет в режиме видеоконференции.

«Шестьдесят лет со дня полета в космос Гагарина — это очень важная дата для всей нашей страны. Это День космонавтики, день нашей национальной гордости, и, конечно, президент не может оставить этот день без внимания», — рассказал Песков.

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12 апреля 1961 года Гагарин стал первым человеком в мире, совершившим полет в космос. Первый космонавт Земли приземлился в окрестностях Энгельса. Сам Гагарин последний раз приезжал в город 6 января 1965 года вместе с женой и побывал на месте своего приземления в селе Узморье.

9 апреля космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт NASA Марк Ванде Хай отправились на Международную космическую станцию (МКС). Корабль был запущен с космодрома Байконур. В честь 60-летия первого полета человека в космос его назвали «Ю.А.Гагарин».

Владимир Путин Юрий Гагарин космос
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