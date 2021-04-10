Парк покорителей космоса открыли на месте приземления Гагарина

Парк покорителей космоса был открыт на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«На месте приземления первого космонавта планеты — в 16 км от Энгельса — открылся Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Для жителей моей родной Саратовской области это большое событие», — сообщил Володин.

Спикер Госдумы уточнил, что создание парка проводилось при поддержке президента Владимира Путина, а проект реализован в рамках государственно-частного партнерства.