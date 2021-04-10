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Парк покорителей космоса открыли на месте приземления Гагарина

Фото:vv_volodin / Telegram Фото:vv_volodin / Telegram Фото:vv_volodin / Telegram Фото:vv_volodin / Telegram Фото:vv_volodin / Telegram Фото:vv_volodin / Telegram Фото:vv_volodin / Telegram
Фото: vv_volodin / Telegram

Парк покорителей космоса был открыт на месте приземления первого космонавта Юрия Гагарина в Энгельсском районе Саратовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«На месте приземления первого космонавта планеты — в 16 км от Энгельса — открылся Парк покорителей космоса имени Юрия Гагарина. Для жителей моей родной Саратовской области это большое событие», — сообщил Володин.

Спикер Госдумы уточнил, что создание парка проводилось при поддержке президента Владимира Путина, а проект реализован в рамках государственно-частного партнерства.

Путин в День космонавтики побывает на месте приземления Гагарина
Политика
<p>Владимир Путин</p>

В этом году исполняется 60 лет с момента первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года с космодрома Байконур в 09:07 по Москве стартовал корабль «Восток» с Юрием Гагариным на борту. Выполнив один оборот вокруг Земли, космонавт совершил посадку в Саратовской области. Сам Гагарин последний раз приезжал в город 6 января 1965 года вместе с женой и побывал на месте своего приземления в селе Узморье.

9 апреля этого года с Байконура запустили ракету «Союз» с кораблем «Ю.А. Гагарин». Пуск был приурочен к 60-летию первого полета человека в космос. Корабль успешно вышел на орбиту и состыковался с Международной космической станцией.

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Ранее сообщалось, что президент также намерен побывать на месте приземления Гагарина 12 апреля — в День космонавтики. Кроме того, он проведет совещание по развитию космической деятельности в стране, которое пройдет в режиме видеоконференции.

Гагарин Вячеслав Володин парк Саратовская область
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