Ночь Гагарина: как в США переосмыслили российский День космонавтики

У 12 апреля есть международный аналог — Юрьева ночь. Тысячи людей по всему миру веселятся, не стесняясь русского происхождения повода для радости

«Юрьева ночь (Yuri’s Night) — это глобальный праздник прошлого, настоящего и будущего человечества в космосе», — говорится на сайте мероприятия. У него два повода: полет Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года и запуск шаттла «Колумбия» 12 апреля 1981 года — первый полет по программе Space Shuttle, которая не вполне оправдала надежды, но осталась культовой для американской космонавтики. Ночь начали отмечать в 2001 году — сильно позже советского Дня космонавтики (учрежден в 1962 году), но раньше официального международного признания: 12 апреля было объявлено ООН Международным днем полета человека в космос только в 2011 году, на 50-летие полета Гагарина.

Космический флешмоб

Формат Юрьевой ночи сделан по лекалам современной научной коммуникации. Говорить о науке в академическом помещении, где со стен смотрят «бороды поверх багетов на портретах в чью-то честь», а ученый вещает с кафедры, больше не принято. Вместо этого в Юрьеву ночь веселятся — все вместе. Вечеринки на космическую тематику включают образовательные элементы. Впрочем, никакого единого формата нет: Юрьевы ночи организуются «снизу вверх» — энтузиастами на местах — и могут представлять как ночь в клубном стиле в NASA, где техно встречается с технологией, так и просмотр фильма о кино в местном университете, наблюдение за звездами в любительский телескоп в ближайшей школе, шашлыки «про космос» с друзьями или виртуальная вечеринка онлайн.

Можно называть это флешмобом, только распределенным и очень большим. В 2011 году в день 50-летия полета Гагарина Юрьеву ночь отмечали более 100 тыс. человек: на официальном сайте было зарегистрировано 567 мероприятий в 75 странах мира на всех семи континентах (да, включая Южный полюс). И вне Земли на ее орбите, конечно! Поздравительное сообщение для присоединившихся к Юрьевой ночи записали члены 27-й экспедиции МКС. Каждый может стать не только участником, но и организатором ночи и выразить свою любовь к космосу в удобной ему форме — слушать лекцию о расширении Вселенной или танцевать всю ночь в костюме космонавта. Флагманская вечеринка уже три года проходит в Лос-Анджелесе в калифорнийском Музее науки, осененная ушедшим на покой шаттлом «Индевор».

Придумали Юрьеву ночь почти 20 лет назад астробиолог NASA Лоретта Идальго Уайтсайдз и ее муж Джордж Уайтсайдз, исполнительный директор Virgin Galactic — компании, разрабатывающий проект суборбитальных туристических полетов. У Лоретты была идея, Джордж придумал удачное название и помог ей организовать первое мероприятие в 2001 году — к 40-летию полета Гагарина. По совпадению, 12 апреля родилась и сама Лоретта, так что можно считать, что она придумала, как убедить тысячи людей по всему миру праздновать ее день рождения.

Мероприятие поначалу не встретило восторга в NASA. Агентство было настроено очень осторожно и консервативно. Авария шаттла «Колумбии» в 2003 году только укрепила эту атмосферу. Однако и в NASA осознали, что молчать и закрыться в себе — плохой подход для обеспечения поддержки среди избирателей (а в США бюджет космического агентства сильно зависит от политиков), и начали искать путь к умам миллионов. В итоге сейчас научная коммуникация NASA — один из мировых эталонов, и в ней масса игровых элементов, включая твиты из космоса, например, Twitter-аккаунт марсохода. Юрьевой ночи в такоv обновленном подходе тоже нашлось место.

«Мы стараемся показать, что наука — это классно, молодежи и вообще обычным людям, не ученым. Мы строим мосты между всеми людьми на Земле через космос: хотим собрать вместе конкурирующие сверхдержавы США и Россию, соединить науку и технологии с искусством и музыкой. Пусть люди понимают, что могут быть частью этого и без диплома по естественным наукам. Музыканты, художники и дизайнеры любят космос и «Звездные войны» не меньше ученых. Мы просто изучали чуть больше математики в университете», — объясняет Лоретта Уайтсайдз на сайте Yuri’s Night.

Свести Россию и США, впрочем, пока не очень получается. В 2018 году на сайте значится 60 мест празднования в США и только четыре — в России. Это Пермь, две площадки в главном наукограде страны Новосибирске и еще одна — в Гагарине Смоленской области, на родине Юрия Алексеевича.

Симпозиум в баре

Наука давно не запирается дверями лабораторий, но просто открыть эти двери для всех желающих — уже недостаточно: далеко не все придут. Наука идет туда, где люди и так есть, например в рестораны, бары или танцевальные студии. Сотни людей собирают Science Slam — словесные битвы ученых. В том же Новосибирске, флагмане диалога науки и общества, похожие на рестораны «научные кафе» сменились более динамичным и современным форматом — научным бар-хоппингом, когда слушатели за вечер слушают пять коротких лекций в пяти разных барах — под один напиток. А самая большая и модная мировая тусовка «ботанов» (и не только) Starmus — это пятидневный оупен-эйр с очень дорогими билетами и гостями-селебрити — от поп-исполнителей и модных диджеев до звезд науки и астронавтики (в свое время на Starmus приезжали Стивен Хокинг и Нил Армстронг).

Это не значит, что наука больше не вызывает уважения, а ученые должны заигрывать с аудиторией. Это значит, что тот, кто действительно вызывает уважение, не нуждается в формальных барьерах в виде кафедры или церемониале вроде строгой одежды или академического стиля общения. Ставший знаменитым физик Мэтт Тейлор молод и весел, покрыт цветными татуировками и носит кричащие рубашки, которые некоторые считают сексистскими. И это не помешало ему в ноябре 2014 года участвовать в первой в истории человечества посадке автоматического зонда на поверхность кометы. Ученый имеет право быть обычным человеком, а не манекеном для белого халата. Обычный человек имеет право поговорить с ним как с человеком и выразить благодарность за работу или задать о ней вопросы. Непререкаемых авторитетов не существует, и настоящие ученые знают это лучше всего: они ведут свои исследования, выдвигая новые теории и, если нужно, опровергая старые. А инициативы вроде Юрьевой ночи помогают ученым найти ключ к обычным людям, установить диалог и доверие, очень важное для специалистов, труд которых оплачивается деньгами налогоплательщиков.

Схожим образом сойти с пьедестала стоило бы и «официальному» российскому космосу — находящемуся в кризисе, теряющему свои позиции и живущему под градом угроз сокращений, но все же культовому и объединяющему вокруг себя самых разных и таких разъединенных людей. Сойти с пьедестала хотя бы для того, чтобы посмотреть в глаза людям и увидеть там поддержку, восхищение и любовь.