С Байконура запустили ракету «Союз» с кораблем «Ю.А. Гагарин»
Ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» «Ю.А.Гагарин» запустили с космодрома Байконур. Трансляцию ведет «Роскосмос».
На борту корабля, запуск которого приурочен ко Дню космонавтики и 60-летию полета первого человека в космос, находятся российские космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.
В «Роскосмосе» сообщили, что первая и вторая ступень ракеты-носителя успешно отделились после старта вместе со створками головного обтекателя, затем корабль вышел на околоземную орбиту.
В 14:07 мск «Союз МС-18» должен прибыть к МКС, сейчас на станции находятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт JAXA Соичи Ногучи.