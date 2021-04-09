С Байконура запустили ракету «Союз» с кораблем «Ю.А. Гагарин»

6 апреля ракету-носитель установили на стартовой площадке Байконура. В связи с 60-летием исторического события на корпус ракеты были нанесены инициалы Гагарина и его портрет.

В марте «Роскосмос» представил новый дизайн ракеты-носителя «Союз-2.1а». С начала эксплуатации в 1966 году их красили в серые и оранжевые цвета. Вдохновившись кораблем «Восток», на котором Гагарин летал в космос, создатели решили покрасить ракету в белые и синие цвета.

В «Роскосмосе» отметили, что другие запуски в этом году, осуществляемые по контрактам компании «Главкосмос пусковые услуги», будут проходить в новой цветовой гамме.

Центробанк ко Дню космонавтики (12 апреля) выпустил памятные монеты номиналом 25 руб. из серебра и недрагоценных металлов с цветной эмалью. На лицевой стороне серебряных монет расположено рельефное изображение герба России, на оборотной — рельефные изображения летящей фигуры человека с крыльями и звезды на фоне стилизованных изображений звездного неба и мифологических животных — зодиакальных созвездий Тельца, Льва, Стрельца.

Тираж монет из недрагоценного металла и с цветным покрытием — 850 тыс. и 150 тыс. штук соответственно, серебряных монет и в цвете 1 тыс. и 500 штук соответственно.