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Технологии и медиа ,  
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С Байконура запустили ракету «Союз» с кораблем «Ю.А. Гагарин»

На борту корабля, пуск которого приурочен 60-летию первого полета человека в космос, двое российских космонавтов и астронавт NASA. Он успешно вышел на орбиту. На корпус ракеты нанесены инициалы Гагарина и его портрет

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Ракету-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-18» «Ю.А.Гагарин» запустили с космодрома Байконур. Трансляцию ведет «Роскосмос».

На борту корабля, запуск которого приурочен ко Дню космонавтики и 60-летию полета первого человека в космос, находятся российские космонавты Олег Новицкий, Петр Дубров и астронавт NASA Марк Ванде Хай.

В «Роскосмосе» сообщили, что первая и вторая ступень ракеты-носителя успешно отделились после старта вместе со створками головного обтекателя, затем корабль вышел на околоземную орбиту.

В 14:07 мск «Союз МС-18» должен прибыть к МКС, сейчас на станции находятся космонавты «Роскосмоса» Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт JAXA Соичи Ногучи.

6 апреля ракету-носитель установили на стартовой площадке Байконура. В связи с 60-летием исторического события на корпус ракеты были нанесены инициалы Гагарина и его портрет.

Корабль «Ю.А. Гагарин» с тремя космонавтами вышел на орбиту
Технологии и медиа
Фото:Роскосмос

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В марте «Роскосмос» представил новый дизайн ракеты-носителя «Союз-2.1а». С начала эксплуатации в 1966 году их красили в серые и оранжевые цвета. Вдохновившись кораблем «Восток», на котором Гагарин летал в космос, создатели решили покрасить ракету в белые и синие цвета.

В «Роскосмосе» отметили, что другие запуски в этом году, осуществляемые по контрактам компании «Главкосмос пусковые услуги», будут проходить в новой цветовой гамме.

Запуск пилотируемого «Юрия Гагарина» с Байконура. Видео
Технологии и медиа

Центробанк ко Дню космонавтики (12 апреля) выпустил памятные монеты номиналом 25 руб. из серебра и недрагоценных металлов с цветной эмалью. На лицевой стороне серебряных монет расположено рельефное изображение герба России, на оборотной — рельефные изображения летящей фигуры человека с крыльями и звезды на фоне стилизованных изображений звездного неба и мифологических животных — зодиакальных созвездий Тельца, Льва, Стрельца.

Тираж монет из недрагоценного металла и с цветным покрытием — 850 тыс. и 150 тыс. штук соответственно, серебряных монет и в цвете 1 тыс. и 500 штук соответственно.

Авторы
Юлия Выродова Юлия Выродова, Михаил Котляр Михаил Котляр
ракета-носитель Юрий Гагарин Ракета «Союз»
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На площадке Байконура установили ракету «Союз» с портретом Гагарина
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ЦБ выпустил цветные монеты к 60-летию полета Гагарина в космос
Финансы
«Роскосмос» показал новый дизайн «Союза» с отсылкой к полету Гагарина
Технологии и медиа
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