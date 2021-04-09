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Технологии и медиа ,  
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Экипаж корабля «Ю.А.Гагарин» перешел на МКС

Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Экипаж транспортного пилотируемого корабля «Ю.А.Гагарин» (Союз МС-18) перешел на борт Международной космической станции (МКС). Это следует из видеотрансляции на сайте Роскосмоса.

На МКС прибыли космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров и американский астронавт Марк Ванде Хай. На МКС их встретили российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт JAXA Соичи Ногучи.

Ракета была запущена 9 апреля с космодрома Байконур. Позднее первая и вторая ступень ракеты-носителя успешно отделились после старта вместе со створками головного обтекателя, затем корабль вышел на околоземную орбиту. Стыковка с модулем «Рассвет» состоялась в 14:05 мск.

Запуск корабля приурочен ко Дню космонавтики и 60-летию полета первого человека в космос. В связи с годовщиной исторического события на корпус ракеты были нанесены инициалы Гагарина.

МКС Юрий Гагарин космический корабль космос космонавт Роскосмос
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