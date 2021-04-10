В Роспотребнадзоре допустили снижение заболеваемости COVID-19 к концу мая

Темпы заболеваемости коронавирусной инфекцией в России будут оставаться на прежнем уровне или снизятся к концу весны. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная в интервью «РИА Новостям».

По словам специалиста, уже сейчас темпы заболеваемости COVID-19 снижаются, так как в стране растет количество людей переболевших инфекцией, а также тех, кто получили прививку против коронавируса.

«Самое главное, чтобы та позитивная тенденция на снижение заболеваемости, которая наметилась еще зимой, продолжалась и дальше. А это во многом зависит от нас самих», — добавила Пшеничная.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил о необходимости принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, учитывая приближение майских праздников. По его словам, необходимо снизить риски ввоза в Россию менее изученных и агрессивных штаммов коронавируса.