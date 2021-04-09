Мишустин предупредил о рисках ввоза коронавируса на майские праздники

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Глава правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости принять дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, учитывая приближение майских праздников.

Выступая на совещании по вопросам производства и обращения вакцин от COVID-19, премьер рассказал, что многие россияне на майские праздники собираются отпуск, в том числе планируют поехать за рубеж. «Необходимо снизить риски ввоза в Россию новых, более агрессивных и менее изученных штаммов коронавируса», — заявил он. Мишустин напомнил, что в последние недели во многих странах Европы нарастает новая волна заболевших.

Глава правительства также отметил, что сейчас специалисты проверяют действие вакцин против новых штаммов вируса.

В начале марта глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова говорила, что без вакцины против коронавируса третья волна COVID-19 в России была бы неизбежна. Чтобы она не наступила, до мая нужно привить четверть населения страны, заявила она. По математическим моделям, которые не учитывают вакцинацию, третья волна ожидается в мае, а ее пик придется на октябрь 2021 года.



В этом году 1, 2, 8 и 9 мая выпадают на субботу и воскресенье. Дополнительными выходными в этой связи станут 3 и 10 мая. 4, 5, 6 и 7 мая — официально рабочие дни.