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Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов

Минобороны России открыло специальный раздел в честь 60-летия первого полета человека в космос. Архивные материалы доступны на сайте оборонного ведомства в разделе «Земные орбиты покорителей космоса».

«Исторические документы и фотографии ярко и эмоционально передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы к этому великому свершению», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

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В новый раздел вошли архивные документы и фотографии, связанные с подготовкой к полетам космос, а также информация о деятельности первых космонавтов СССР перед вступлением в отряд, в том числе космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова и Алексея Леонова.

Помимо этого на сайте опубликована копия приказа Министра обороны СССР Маршала Малиновского о внеочередном присвоении Гагарину звания майора.

Накануне экипаж транспортного пилотируемого корабля «Ю.А.Гагарин» (Союз МС-18) перешел на борт Международной космической станции (МКС). Пуск корабля с экипажем состоялся 9 апреля. Он был приурочен ко Дню космонавтики и 60-летию полета первого человека в космос. В связи с годовщиной исторического события на корпус ракеты были нанесены инициалы Гагарина.

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