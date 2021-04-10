Минобороны открыло раздел с архивными документами первых космонавтов

Минобороны России открыло специальный раздел в честь 60-летия первого полета человека в космос. Архивные материалы доступны на сайте оборонного ведомства в разделе «Земные орбиты покорителей космоса».

«Исторические документы и фотографии ярко и эмоционально передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы к этому великому свершению», — сообщили в пресс-службе Минобороны.

В новый раздел вошли архивные документы и фотографии, связанные с подготовкой к полетам космос, а также информация о деятельности первых космонавтов СССР перед вступлением в отряд, в том числе космонавтов Юрия Гагарина, Германа Титова и Алексея Леонова.

Помимо этого на сайте опубликована копия приказа Министра обороны СССР Маршала Малиновского о внеочередном присвоении Гагарину звания майора.