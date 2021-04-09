На Украине заявили об аресте яхты Медведчука за заходы в порты Крыма

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 10 апреля
USD ЦБ: 77,17 (+0,06) Инвестиции, 12:54
Курс евро на 10 апреля
EUR ЦБ: 91,78 (+0,16) Инвестиции, 12:54
Онищенко заявил, что заклинает россиян не ездить в Турцию Общество, 19:39 Полеты туристов в Турцию, умер муж Елизаветы II. Главное за день Общество, 19:14 «Ростех» и власти Тульской области займутся цифровизацией экономики​ Пресс-релиз, 19:04 Рост капитализации до $2 трлн и NFT от McDonald’s. Главные события недели Крипто, 19:03 Будущее Zoom в России и маска с Bluetooth: дайджест РБК Трендов Социальная экономика, 19:00 Четыре стратегии, как накопить на пенсию РБК и НПФ «Будущее», 18:59 В Великобритании раскрыли детали похорон принца Филиппа Общество, 18:54 Издание «Важные истории» сообщило о приходе ФСБ к главному редактору Общество, 18:42 «Локомотив» сыграет с ЦСКА в полуфинале Кубка России по футболу Спорт, 18:36 На чем ездил принц Филипп: от Land Rover до Aston Martin Авто, 18:35 Часы Кеннеди и золотые унитазы: самые роскошные покупки Ким Кардашьян Стиль, 18:30 Капитана «Авангарда» перевели из реанимации Спорт, 18:27 Что надо знать o шинах. Тест РБК и Nokian Tyres, 18:25 Военные США ответили на данные об отправке военных кораблей в Черное море Политика, 18:17
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,41 +0,72% EUR/RUB ₽92,11 +0,6% EUR/USD $1,19 -0,14%
Политика ,  
0 

На Украине заявили об аресте яхты Медведчука за заходы в порты Крыма

Виктор Медведчук
Виктор Медведчук (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Херсонский городской суд по ходатайству украинской прокуратуры наложил арест на украинское судно Romance 1 за «нарушение правила въезда» на территорию Крымского полуострова, который власти Украины считают своей оккупированной территорией. Об этом говорится на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.

Согласно данным совета безопасности Украины (СБУ), судно принадлежит предпринимателю и депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку.

«Экипаж указанного судна после оккупации полуострова, зная, что с июля 2014 году Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и Севастополя, в октябре 2017 совершил незаконный заход в закрытых портов Ялта и Севастополь», — говорится в сообщении.

Следователи СБУ зафиксировали несколько десятков заходов яхты Медведчука.

Зеленский утвердил санкции против Медведчука и его жены
Политика
Виктор Медведчук

В СБУ отметили, что на данный момент ведется расследование по четырем уголовным делам: ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата власти), ч. 1, 2, 3 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее) ист. 291 (нарушение действующих транспортных правил).

Осенью 2020 года украинская прокуратура заявила, что по ее ходатайству были арестованы в общей сложности 109 российских самолетов, выполнявших рейсы в Крым. В сентябре прокуратура наложила арест на 65 самолетов, в ноябре на 44.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» «Вас унижают и вы — в ответ»: эксперты «Сколково» — о токсичных компаниях РБК Pro: стоит ли шантажировать работодателя своим уходом Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз

Крым вошел в состав России после референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за присоединение к России. Украина его итоги не признает. В Москве неоднократно заявляли, что вопрос Крыма исторически закрыт.

СБУ Крым Украина Виктор Медведчук арест
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,41 +0,72% EUR/RUB ₽92,11 +0,6% EUR/USD $1,19 -0,14%
Материалы по теме
Киев выступил против денонсации соглашений о российском флоте в Крыму
Политика
У генконсульства России в Одессе радикалы потребовали ареста Медведчука
Политика
На Украине издали учебники по истории с картами страны без Крыма
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter