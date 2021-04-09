На Украине заявили об аресте яхты Медведчука за заходы в порты Крыма

Виктор Медведчук (Фото: Василий Федосенко / Reuters)

Херсонский городской суд по ходатайству украинской прокуратуры наложил арест на украинское судно Romance 1 за «нарушение правила въезда» на территорию Крымского полуострова, который власти Украины считают своей оккупированной территорией. Об этом говорится на сайте прокуратуры Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины.

Согласно данным совета безопасности Украины (СБУ), судно принадлежит предпринимателю и депутату от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку.

«Экипаж указанного судна после оккупации полуострова, зная, что с июля 2014 году Украина официально прекратила функционирование всех портов оккупированной территории АР Крым и Севастополя, в октябре 2017 совершил незаконный заход в закрытых портов Ялта и Севастополь», — говорится в сообщении.

Следователи СБУ зафиксировали несколько десятков заходов яхты Медведчука.