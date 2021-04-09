Корабль «Ю.А. Гагарин» с тремя космонавтами вышел на орбиту

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 9 апреля
USD ЦБ: 77,1 (-0,67) Инвестиции, 08 апр, 14:42
Курс евро на 9 апреля
EUR ЦБ: 91,62 (-0,71) Инвестиции, 08 апр, 14:42
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 9 апреля Общество, 12:10 «Китайский Uber» выбрал Нью-Йорк для проведения IPO Инвестиции, 12:09 В Турции упал в море учебный военный самолет Политика, 12:09 В посольстве заявили о кампании по дискредитации «Спутника V» в Словакии Политика, 12:08 В Петербурге 56 домов остались без отопления из-за прорыва трубы Общество, 12:05 «Каста» сообщила об отмене концерта властями Минска из-за текстов песен Политика, 12:03 Топ-менеджер Fidelity заявил о переломном моменте в принятии криптовалют Крипто, 12:00 Как найти работу со смыслом и по душе: подкаст «Меня сократили» Экономика образования, 12:00 Бесплатное жилье: как получить квартиру от государства Недвижимость, 12:00 Интервью главы «Союзмультфильма» РБК. Видео Технологии и медиа, 11:58 История инвестора: как получать 10% годовых в валюте РБК и СберПервый, 11:58 В ГИБДД назвали число задержанных водителей с помощью системы «Пит-Стоп» Авто, 11:56 Сервис по поиску работы оценил число довольных своей зарплатой россиян Общество, 11:52 В Северной Осетии опровергли сообщения об отставке главы республики Политика, 11:51
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,18 +0,43% EUR/RUB ₽91,75 +0,21% EUR/USD $1,19 -0,22%
Технологии и медиа ,  
0 

Корабль «Ю.А. Гагарин» с тремя космонавтами вышел на орбиту

Фото: Роскосмос
Фото: Роскосмос

Российский космический корабль «Союз МС-18» («Ю.А. Гагарин») с тремя космонавтами на борту выведен на околоземную орбиту. Трансляцию вел «Роскосмос».

«Союз МС-18» был запущен с космодрома Байконур в Казахстане с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Сейчас корабль взял курс на Международную космическую станцию (МКС). «Стыковка произойдет через 3 часа — в 14:07 мск», — уточняет «Роскосмос».

На борту находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также космонавт NASA Марк Ванде Хай.

Video

Позднее в «Роскосмосе» сообщили, что произошло раскрытие солнечных батарей и антенн «Союза МС-18». «Орбита в допуске», — отметили в госкорпорации.

Ракету-носитель «Союз-2.1а» установили на стартовой площадке Байконура 6 апреля. В марте «Роскосмос» представил новый дизайн «Союз-2.1а»: создатели решили покрасить ракету в белые и синие цвета, вдохновившись кораблем «Восток», на котором Гагарин летал в космос.

Запуск космического корабля «Ю.А. Гагарин» был проведен в преддверии 60-летия полета в космос Юрия Гагарина.

Читайте на РБК Pro
Глава «Ашана» в России — РБК: «Бизнес-модель «Ашана» больше не работает» «Вас унижают и вы — в ответ»: эксперты «Сколково» — о токсичных компаниях РБК Pro: стоит ли шантажировать работодателя своим уходом Рейтинг РБК: топ-50 самых востребованных франшиз
космический корабль космонавты орбита Роскосмос
Следите за курсами на РБК
USD/RUB ₽77,18 +0,43% EUR/RUB ₽91,75 +0,21% EUR/USD $1,19 -0,22%
Материалы по теме
На площадке Байконура установили ракету «Союз» с портретом Гагарина
Технологии и медиа
Памятник Юрию Гагарину открыли в Тунисе
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter