Корабль «Ю.А. Гагарин» с тремя космонавтами вышел на орбиту

Фото: Роскосмос

Российский космический корабль «Союз МС-18» («Ю.А. Гагарин») с тремя космонавтами на борту выведен на околоземную орбиту. Трансляцию вел «Роскосмос».

«Союз МС-18» был запущен с космодрома Байконур в Казахстане с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». Сейчас корабль взял курс на Международную космическую станцию (МКС). «Стыковка произойдет через 3 часа — в 14:07 мск», — уточняет «Роскосмос».

На борту находятся российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также космонавт NASA Марк Ванде Хай.

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Позднее в «Роскосмосе» сообщили, что произошло раскрытие солнечных батарей и антенн «Союза МС-18». «Орбита в допуске», — отметили в госкорпорации.