«Роскосмос» показал новый дизайн «Союза» с отсылкой к полету Гагарина

Несколько десятилетий подряд «Союзы» окрашивались в серо-оранжевые цвета. Новой гаммой станет бело-синяя. Как отметили в госкорпорации, 60 лет назад Юрий Гагарин отправился в первый полет именно на ракете белого цвета

«Роскосмос» обнародовал фотографии нового дизайна ракеты-носителя «Союз-2», пуск которой запланирован на 20 марта. Ракета, как сообщили в пресс-службе госкорпорации, впервые за несколько десятилетий будет представлена в необычном для нее дизайне.

«Союз-2» будет окрашен в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя «Восток», который располагается на ВДНХ в Москве», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» отметили, что «Восток», на котором 60 лет назад с космодрома Байконур отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин, также был окрашен в белый цвет.