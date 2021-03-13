«Роскосмос» показал новый дизайн «Союза» с отсылкой к полету Гагарина
«Роскосмос» обнародовал фотографии нового дизайна ракеты-носителя «Союз-2», пуск которой запланирован на 20 марта. Ракета, как сообщили в пресс-службе госкорпорации, впервые за несколько десятилетий будет представлена в необычном для нее дизайне.
«Союз-2» будет окрашен в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя «Восток», который располагается на ВДНХ в Москве», — говорится в сообщении.
В «Роскосмосе» отметили, что «Восток», на котором 60 лет назад с космодрома Байконур отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин, также был окрашен в белый цвет.