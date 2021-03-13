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«Роскосмос» показал новый дизайн «Союза» с отсылкой к полету Гагарина

Несколько десятилетий подряд «Союзы» окрашивались в серо-оранжевые цвета. Новой гаммой станет бело-синяя. Как отметили в госкорпорации, 60 лет назад Юрий Гагарин отправился в первый полет именно на ракете белого цвета

Фото:Космический центр «Южный» / Роскосмос Фото:Космический центр «Южный» / Роскосмос Фото:Космический центр «Южный» / Роскосмос
Ракета-носитель «Союз-2» (Фото: Космический центр «Южный» / Роскосмос)

«Роскосмос» обнародовал фотографии нового дизайна ракеты-носителя «Союз-2», пуск которой запланирован на 20 марта. Ракета, как сообщили в пресс-службе госкорпорации, впервые за несколько десятилетий будет представлена в необычном для нее дизайне.

«Союз-2» будет окрашен в бело-синей гамме вместо стандартного серо-оранжевого цветового сочетания. Источником вдохновения для новой окраски стал прототип ракеты-носителя «Восток», который располагается на ВДНХ в Москве», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» отметили, что «Восток», на котором 60 лет назад с космодрома Байконур отправился в полет первый космонавт планеты Юрий Гагарин, также был окрашен в белый цвет.

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Как пояснили в госкорпорации, обычно ракета «Союз» имеет серый цвет, однако перед запуском она белеет из-за инея, который покрывает баки во время заправки жидким кислородом. Теперь центральный и боковые блоки изначально будут окрашены в белый цвет, а окантовки — в синий. Синий в данном случае символизирует цвета «Роскосмоса» и компании «Главкосмос пусковые услуги».

«Головной обтекатель, закрывающий космическую головную часть, сохранит «стандартный» белый цвет. <...> Изменится также и цвет переходного отсека — вместо традиционно серого он тоже станет синим», — отмечается в сообщении.

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В «Роскосмосе» уточнили, что другие пуски ракет этого года, проходящие по контрактам с компанией «Главкосмос пусковые услуги», будут проводиться в данной цветовой гамме.

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О том, что ракету «Союз-2» покрасят в бело-синий цвет, в ночь на 13 марта сообщили «РИА Новости» и ТАСС. Перекрасить ракету, по словам собеседников агентств, предложили в «Главкосмос пусковые услуги» (оператор «Роскосмоса» по коммерческим программам).

Как отмечало «РИА Новости», с начала эксплуатации ракет семейства «Союз» в 1966 году они сохраняют одинаковую цветовую гамму. Это будет первый запуск «Союза», перекрашенного в другие цвета.

Автор
Михаил Юшков
Роскосмос ракета «Союз» редизайн
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