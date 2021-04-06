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На площадке Байконура установили ракету «Союз» с портретом Гагарина

Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Ракету-носитель «Союз-2.1а» с космическим кораблем «Союз МС-18», на котором на Международную космическую станцию (МКС) должна отправится очередная экспедиция, установили на площадке космодрома Байконур. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на корреспондента.

Перед этим ракету доставили на специальном железнодорожном составе из монтажно-испытательного корпуса, где ее собирали. В настоящее время ракета-носитель установлена в вертикальном положении, происходит подготовка к ее старту, передает агентство.

Памятник Юрию Гагарину открыли в Тунисе
Общество

Пуск запланирован на 10:42 мск 9 апреля. Он проводится в преддверии 60-летия полета на орбиту первого космонавта Юрия Гагарина. В связи с этим корабль «Союз» был назван в честь Юрия Гагарина. Его инициалы и портрет нанесены на обшивку корабля.

Ранее памятник Гагарину открыли в штаб-квартире тунисской компании Telnet.
Бронзовый бюст космонавта был передан в дар международным благотворительным фондом «Диалог культур — единый мир» при содействии посольства России. Посол России в Тунисе Сергей Николаев отметил, что памятник станет символом двустороннего взаимодействия двух государств.

космос МКС Юрий Гагарин «Байконур»
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