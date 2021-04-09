В Подмосковье один человек погиб после столкновения «КамАЗа» с маршруткой

В Щелковском районе Московской области «КамАЗ» столкнулся с маршрутным такси, в результате чего погиб один человек и еще четверо пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу подмосковного управления МВД.

«Около 05:00 мск на автодороге Щелково — Фрязино произошло ДТП с участием двух транспортных средств — маршрутки «Газель» и грузового автомобиля «КамАЗ». В результате попутного столкновения один человек погиб, еще четверо пострадали», — рассказали в МВД.

Ранее, 3 апреля, в Москве столкнулись такси и автомобиль каршеринга, в результате чего погибли два человека. Оба погибших — водители.

До этого, в начале месяца, столкновение произошло на Новинском бульваре в Москве. Тогда в ДТП участвовали четыре автомобиля. Причиной стал выезд одной из машин на встречную полосу. В результате пострадала одна женщина. Ее направили в больницу.