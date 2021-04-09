Автомобиль президента Латвии попал в ДТП в центре Риги

Автомобиль президента Латвии Эгила Левитса Lexus LS 600 HL попал в ДТП в центре Риги. Об этом передает портал TVNET со ссылкой на сообщение канцелярии главы государства.

Левитс направлялся в резиденцию президента. Инцидент произошел на перекрестке улиц Маза Нометню и Лиепаяс. Из-за резкого торможения президентский автомобиль столкнулся с Volkswagen Touareg, в котором ехала охрана главы государства. В канцелярии Левитса в качестве причины назвали скользкое дорожное покрытие.

В результате ДТП никто не пострадал. После случившегося автомобили продолжили свой путь, и распорядок президента из-за этого не изменился. Машина будет направлена в ремонт. На этот период Левитсу предоставят другой автомобиль.

В начале апреля источники РБК сообщали, что в ДТП попал автомобиль пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Самого представителя Кремля в этот момент в машине не было. У транспортного средства повредилась ось заднего колеса, крыло, бампер и пассажирская дверь. По данным собеседника РБК, за рулем машины был недавно нанятый на работу водитель.