В Париже злоумышленники ограбили «лучший в мире отель»

Грабители вынесли драгоценностей на €100 тыс. из парижского отеля George V, который неоднократно признавался «лучшим в мире» по версии ряда изданий. О случившемся сообщают Le Figaro и Le Parisien со ссылкой на источники, близкие к ходу расследования дела.

По данным источников Le Gigaro, инцидент произошел 8 апреля примерно в 21.30 по местному времени (22.30 мск). Нападавших было двое. Они зашли в здание гостиницы, разбили витрины и достали оттуда драгоценности, среди которых были изделия крупных ювелирных брендов.

Le Parisien со ссылкой на источники указывает, что в самом ограблении участвовал один человек. Он зашел в здание и направил пистолет на двух сотрудников, находившихся в холле отеля. Затем он топором вскрыл витрины. Драгоценности грабтиель положил в карманы, после чего вышел на улицу, где его ждал сообщник на скутере.

После этого нападавшие скрылись с места преступления. Их лица были спрятаны под балаклавами.