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В Париже злоумышленники ограбили «лучший в мире отель»

Грабители вынесли драгоценностей на €100 тыс. из парижского отеля George V, который неоднократно признавался «лучшим в мире» по версии ряда изданий. О случившемся сообщают Le Figaro и Le Parisien со ссылкой на источники, близкие к ходу расследования дела.

По данным источников Le Gigaro, инцидент произошел 8 апреля примерно в 21.30 по местному времени (22.30 мск). Нападавших было двое. Они зашли в здание гостиницы, разбили витрины и достали оттуда драгоценности, среди которых были изделия крупных ювелирных брендов.

Le Parisien со ссылкой на источники указывает, что в самом ограблении участвовал один человек. Он зашел в здание и направил пистолет на двух сотрудников, находившихся в холле отеля. Затем он топором вскрыл витрины. Драгоценности грабтиель положил в карманы, после чего вышел на улицу, где его ждал сообщник на скутере.

После этого нападавшие скрылись с места преступления. Их лица были спрятаны под балаклавами.

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Общество
Фото:Антон Новодережкин / ТАСС

Отель George V принадлежит канадской компании Four Seasons Hotels and Resorts. В 2014 году он был признан «Лучшим отелем в мире за предоставляемые услуги» по версии лайфстайл-издания Conde Nast Traveler. В течение много лет заведение признавалось лучшим в своей категории по версии издания The Gallivanters Guide.

Ранее, 4 апреля, в городе Комб-ла-Виль к юго-востоку от Парижа неизвестные ограбили французского бизнесмена и миллиардера Бернара Тапи. Они вынесли часть драгоценностей, но, по словам мэра города Ги Жоффруа, унести преступники смогли немного, поскольку «выяснилось, что брать было нечего».

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ограбление Париж Four Seasons отель
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