В Париже злоумышленники ограбили «лучший в мире отель»

Отель George V принадлежит канадской компании Four Seasons Hotels and Resorts. В 2014 году он был признан «Лучшим отелем в мире за предоставляемые услуги» по версии лайфстайл-издания Conde Nast Traveler. В течение много лет заведение признавалось лучшим в своей категории по версии издания The Gallivanters Guide.

Ранее, 4 апреля, в городе Комб-ла-Виль к юго-востоку от Парижа неизвестные ограбили французского бизнесмена и миллиардера Бернара Тапи. Они вынесли часть драгоценностей, но, по словам мэра города Ги Жоффруа, унести преступники смогли немного, поскольку «выяснилось, что брать было нечего».