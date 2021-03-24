В Санкт-Петербурге неизвестный попытался ограбить отделение Сбербанка
Неизвестному мужчине не удалось совершить ограбление отделения Сбербанка в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-центре Северо-Западного банка
ПАО «Сбербанк».
«Инцидент подтверждаем. Сотрудники банка оперативно вызвали полицию. Никто не пострадал», — сообщили в банке.
Денежные средства похищены не были, но в интересах следствия подробности о происшествии пресс-служба организации не раскрыла.
В Сбербанке также отметили, что, «как показывает практика, все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание».