В Санкт-Петербурге неизвестный попытался ограбить отделение Сбербанка

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Неизвестному мужчине не удалось совершить ограбление отделения Сбербанка в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-центре Северо-Западного банка

ПАО «Сбербанк».

«Инцидент подтверждаем. Сотрудники банка оперативно вызвали полицию. Никто не пострадал», — сообщили в банке.

Денежные средства похищены не были, но в интересах следствия подробности о происшествии пресс-служба организации не раскрыла.

В Сбербанке также отметили, что, «как показывает практика, все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание».