В Санкт-Петербурге неизвестный попытался ограбить отделение Сбербанка

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 марта
USD ЦБ: 75,36 (+0,75) Инвестиции, 23 мар, 13:47
Курс евро на 24 марта
EUR ЦБ: 89,77 (+1,11) Инвестиции, 23 мар, 13:47
Что обеспечит бизнесу ускорение цифровой трансформации Партнерский материал, 12:39 Защита заявила о требовании прокуратуры увеличить срок Цуркан Общество, 12:38 Гастротуризм на Кубани: еда не культ, а смысл жизни РБК и Николаевские сыроварни, 12:36 Песков ответил на вопрос о состоянии Путина после вакцинации от COVID-19 Общество, 12:26 Как выйти на маркетплейс и не попасть в кабалу Pro, 12:25 Песков призвал не считать замену Хабаровска на купюрах наказанием Финансы, 12:24 Кремль ответил на вопрос о своевременности вакцинации Путина Политика, 12:23 В Москве выставили на продажу 47-летний бизнес-седан Ford с историей Авто, 12:20 Экс-премьера Италии Берлускони госпитализировали Политика, 12:18 Патрушев предупредил США об ответе за «трудные дни» для России Политика, 12:18 В Подмосковье полицейские нашли в доме истощенную девочку без одежды Общество, 12:15 Издатели предупредили о риске подорожания книг из-за дефицита бумаги Технологии и медиа, 12:15 Российский биатлонист завершил карьеру из-за обвинений в допинге Спорт, 12:10 Lamborghini Urus установил рекорд скорости на льду Байкала Авто, 12:08
Общество ,  
0 

В Санкт-Петербурге неизвестный попытался ограбить отделение Сбербанка

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Неизвестному мужчине не удалось совершить ограбление отделения Сбербанка в Санкт-Петербурге, сообщили РБК в пресс-центре Северо-Западного банка
ПАО «Сбербанк».

«Инцидент подтверждаем. Сотрудники банка оперативно вызвали полицию. Никто не пострадал», — сообщили в банке.

Денежные средства похищены не были, но в интересах следствия подробности о происшествии пресс-служба организации не раскрыла.

В Сбербанке также отметили, что, «как показывает практика, все преступления против банка и в отношении его клиентов раскрываются, преступники несут заслуженное наказание».

СМИ сообщили об ограблении отделения Сбербанка в Петербурге на 1 млн руб.
Общество

Ранее издание «Фонтанка» опубликовало в Telegram видео из банка, на котором видно, как неизвестный в капюшоне и перчатках просовывает записку под стекло перед кассиром. Как уточняет газета, в записке шла речь о бомбе и выкупе, который требовал грабитель, однако девушка среагировала на действия злоумышленника, выключив свет и покинув помещение. Позже убежал и сам подозреваемый.

В феврале этого года в Санкт-Петербурге задержали мужчину, которого подозревали в разбойном нападении на отделение банка в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. У него нашли муляж гранаты и возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК (разбой).

Читайте на РБК Pro
«Увольняйте стремительно!»: десять армейских истин от президента Levi’s Нейробиология успеха: почему бесполезно ходить на тренинги Почему ФНС решила нагрянуть к вам с выездной налоговой проверкой РБК Pro: «Больше возможностей» — зачем «Авито» наняла директора Amazon
ограбление бомба банк Сбербанк новости Санкт-Петербург
Материалы по теме
Появилось видео вооруженного ограбления банка в Петербурге
Общество
В Приморье задержали подозреваемого в ограблении Сбербанка
Общество
СМИ сообщили об ограблении отделения Сбербанка в Петербурге на 1 млн руб.
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter