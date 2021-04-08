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Нидерланды прекратили использовать вакцину AstraZeneca для лиц младше 60

Фото: Romy Arroyo Fernandez / Global Look Press
Фото: Romy Arroyo Fernandez / Global Look Press

Правительство Нидерландов официально прекратило прививать граждан младше 60 лет вакциной AstraZeneca из-за опасения возникновения тромбов. Об этом сообщает издание NL Times.

Как заявил министр здравоохранения Нидерландов Хюго де Йонг, при принятии решения он консультировался с советом здравоохранения страны. Он рекомендовал прекратить вакцинацию этим препаратом, несмотря на то, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) ранее рассказало о безопасности AastraZeneca.

Риск тромбозов признали редким побочным эффектом вакцины AstraZeneca
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Фото:Claudia Alba / Global Look Press

Лицам младше 60 лет будут предложены другие вакцины. При этом AstraZeneca продолжат вкалывать людям старше 60.

Королевство приостановило использование вакцины AstraZeneca 2 апреля, после того как исследовательский центр Lareb зафиксировал еще пять случаев появления тромбов у женщин в возрасте от 25 до 65 лет спустя семь-десять дней после прививки. У двух женщин, получивших дозу этой вакцины, начались проблемы с легкими.

Ранее о полном прекращении использования препарата заявили власти Норвегии, Швеции, Финляндии, Исландии и Ирландии. Франция, Германия, Испания, Португалия и еще несколько стран после заявления ЕМА возобновили вакцинацию препаратом AstraZeneca.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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