Нидерланды прекратили использовать вакцину AstraZeneca для лиц младше 60

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Правительство Нидерландов официально прекратило прививать граждан младше 60 лет вакциной AstraZeneca из-за опасения возникновения тромбов. Об этом сообщает издание NL Times.

Как заявил министр здравоохранения Нидерландов Хюго де Йонг, при принятии решения он консультировался с советом здравоохранения страны. Он рекомендовал прекратить вакцинацию этим препаратом, несмотря на то, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) ранее рассказало о безопасности AastraZeneca.

Лицам младше 60 лет будут предложены другие вакцины. При этом AstraZeneca продолжат вкалывать людям старше 60.

Королевство приостановило использование вакцины AstraZeneca 2 апреля, после того как исследовательский центр Lareb зафиксировал еще пять случаев появления тромбов у женщин в возрасте от 25 до 65 лет спустя семь-десять дней после прививки. У двух женщин, получивших дозу этой вакцины, начались проблемы с легкими.