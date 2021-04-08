Министр энергетики США высказалась за модернизацию ядерного потенциала
США должны модернизировать свой ядерный потенциал, чтобы сдерживать агрессию, исходящую от других государств. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на брифинге в Белом доме.
«Мы должны модернизировать ядерный потенциал страны, должны сохранить и поддерживать наши ядерные запасы, чтобы они оставались безопасными и эффективными. Мы продолжим делать это, чтобы сдерживать ядерную агрессию со стороны других государств», — сказала Грэнхолм.
В середине марта о намерении увеличить ядерный потенциал сообщили власти Великобритании. В стратегии оборонной и внешней политики страны говорится, что ядерный потенциал государства увеличится на 40% за счет роста числа ядерных боеголовок для баллистических ракет Trident с 180 до 260. Ядерные заряды будут размещены на четырех ракетных подводных крейсерах класса Vanguard, один из которых всегда будет находиться на патрулировании.
Власти Великобритании в новой стратегии назвали Россию наиболее серьезной угрозой безопасности страны. Позже британский посол в России Дебора Броннерт объяснила, что Лондон решил нарастить ядерный потенциал из-за действий нескольких государств, в том числе КНДР и Ирана.