Министр энергетики США высказалась за модернизацию ядерного потенциала

Дженнифер Грэнхолм (Фото: Alex Wong / Getty Images)

США должны модернизировать свой ядерный потенциал, чтобы сдерживать агрессию, исходящую от других государств. Об этом заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм на брифинге в Белом доме.

«Мы должны модернизировать ядерный потенциал страны, должны сохранить и поддерживать наши ядерные запасы, чтобы они оставались безопасными и эффективными. Мы продолжим делать это, чтобы сдерживать ядерную агрессию со стороны других государств», — сказала Грэнхолм.

В середине марта о намерении увеличить ядерный потенциал сообщили власти Великобритании. В стратегии оборонной и внешней политики страны говорится, что ядерный потенциал государства увеличится на 40% за счет роста числа ядерных боеголовок для баллистических ракет Trident с 180 до 260. Ядерные заряды будут размещены на четырех ракетных подводных крейсерах класса Vanguard, один из которых всегда будет находиться на патрулировании.

Власти Великобритании в новой стратегии назвали Россию наиболее серьезной угрозой безопасности страны. Позже британский посол в России Дебора Броннерт объяснила, что Лондон решил нарастить ядерный потенциал из-за действий нескольких государств, в том числе КНДР и Ирана.